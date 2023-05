Cuestionan 75 % del dinero que reciben consulados dominicanos en el mundo provenga de visas otorgadas en Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este jueves la comunicadora y activista provida Damaris Patrocinio llamó a la República Dominicana a despertar y darse cuenta de que no solo tendría una “mafia” enquistada en la frontera con Haití y las ONG internacionales, sino también en los consulados dominicanos que se ubican del otro lado de la isla.

Sostuvo que los consulados de República Dominicana en Haití han sido “muy rentables” para todos los gobiernos dominicanos, a los que acusó de conducir el Estado bajo una “doble moral”.

“República Dominicana despierta y vete con este numerito, 75 % del total de los ingresos del Gobierno dominicano en todos los consulados del mundo provienen de las visas otorgadas en el consulado haitiano”, indicó al citar un reportaje sobre presuntas irregularidades que mueven millones, en el proceso de otorgar visas dominicanas a haitianos, publicado por un periódico de circulación nacional en noviembre de 2022.

Patrocinio emitió sus comentarios en el programa “Aquí Hablamos Claro”, que conduce junto al abogado Miguel Almánzar y es transmitido en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Durante su intervención en el programa la comunicadora mostró varias gráficas que revelarían un aumento significativo en la cantidad de visas otorgadas por los cinco consulados dominicanos en Haití, así como en el precio, desde el 2020 hasta el 2022.

En ese orden, señaló que los consulados dominicanos cerraron desde el pasado septiembre por la situación de crisis que se vive en el vecino país, por lo que las personas que van a solicitar la visa se ven obligados a recurrir a agencias, algo que es “ilegal”.

“Eso es ilegal porque el visado se otorga de manera personal y no solo es ilegal, sino que en la actualidad el visado le sale en 600 dólares a la comunidad haitiana y según la página de MIREX cuesta entre 200 y 250 dólares. Si esto fuese así el consulado no sabe a quién le otorga el visado, no conoce sus caras”, cuestionó.

Dijo que si esta situación es real los consulados dominicanos no sabrían a quién están entregado el visado dominicano, por lo que preguntó qué “mafia” tienen estas oficinas del país con agencia y quienes serían los dueños de esas empresas.

Relacionado