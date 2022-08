CUED suscribió contratos de energía por 400 megavatios que suplirán demanda de energía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), informó que el país contará con unos 400 megavatios de potencia y energía asociada adicionales, para suplir y satisfacer la demanda energética necesaria.

El CUED comunicó que la licitación número EDES-LPI-02-202, lanzada el día 2 de diciembre del 2021 por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), en representación de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), ha sido adjudicada.

Esta licitación pública internacional es parte de la estrategia de desarrollo del sector eléctrico y de los esfuerzos del Gobierno para mejorar el sistema eléctrico dominicano y continuar abasteciendo el 99% de la demanda eléctrica de la población.

Tras un proceso de evaluación, guiado por parámetros de transparencia y objetividad establecidos, las empresas adjudicadas son KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC S.A por 103 y 75 MW y el consorcio conformado por HAINA INVESTMENT CO., LTD (HIC), MONTERIO POWER CORPORATION, LTD (MRPC) y SOLUCIONES EN GAS NATURAL, S.A. (SGN) por 190.89 MW

El proceso de licitación se realizó, considerando las posibilidades de participación de unidades generadoras instaladas en barcazas y en unidades o turbinas a gas de dimensiones y características técnicas que permiten rápida instalación.

Además, se consideraron como criterios a evaluar: la eficiencia térmica y general de la generadora; la fecha de inicio de la operación comercial y entrega de energía al sistema; la factibilidad de cierre del ciclo combinado en caso de que oferte ciclo abierto inicialmente y características técnicas de las rampas de toma de cargas y de descarga.

En esta licitación, el Estado se limitará exclusivamente a la compra mediante contrato de la energía que producirán las nuevas plantas de generación.

Entre los veedores participantes se encontraron el empresario Franklin Báez Brugal; Julio Ferreira, decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Miguel Aybar, profesor de Ingeniera Eléctrica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); Amparo Céspedes, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); y Melina Santos, del Decanato de Investigación de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

