Cuba tiene derecho a participar en la serie del Caribe al igual que los demás, y nada ni nadie tiene la potestad de impedirlo caprichosamente como ha sucedido en esta ocasión, que la representación de la patria de Martí fue excluida del evento.

Es un abuso y un descaro de la Confederación de Béisbol del Caribe alegar disparates para impedir que la representación de Cuba pueda participar en la contienda en que toman parte los equipos campeones de béisbol de las naciones caribeñas.

No, no y no se justifica bajo ningún concepto que se siga abusando de nación caribeña con la exclusión de la novena cubana en el clásico anual como abusivamente ha ocurrido en esta ocasión en la que la serie celebrada en la ciudad de Mazatlán, México.

Soy totalmente opuesto a que se siga con el abuso de poder y se proceda cuanto antes a admitir a Cuba como ha sucedido con otros países del área que han sido admitidos o están en proceso para ello como miembros con plenos derechos a la Confederación de Béisbol del Caribe.

Espero que la situación se resuelva y Cuba vuelva a ser acogida como miembro con voz y voto en la Confederación de Béisbol del Caribe que dirige el dominicano Juan Francisco Puello Herrera.

POR LUIS D. SANTAMARIA