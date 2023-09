Cuba, terrorismo y palabras de Petro en la ONU

I.- Mi posición ante el terrorismo

1.- Mi posición política la expreso ante las demás clases sociales y el Estado, bregando en defensa de derechos y libertades, por la independencia, la soberanía nacional, el progreso social y la paz mundial.

2.- Políticamente he accionado partiendo de la contienda de las masas por sus reivindicaciones más sentidas e inmediatas.

3.- Nunca he creído en el anarquismo ni en el terrorismo, porque ambas corrientes políticas son aventureras, dirigidas a intimidar adversarios, aislar y desviar a las masas populares de sus objetivos liberadores. Ambos métodos y sus resultados carecen de eficacia, porque la audacia individualista no genera movilización popular.

4.- Para que no exista ninguna duda con respecto a lo que creo sobre el terrorismo, he escrito: “En el accionar político no apoyo el terrorismo como método de lucha, porque es aislado del pueblo. Solo creo en la brega de masas para generar cambios en el seno de la sociedad; tampoco he aprobado el heroísmo y la audacia individualista. He estado y estaré en favor de que las transformaciones se generen confiando en el pueblo porque así se acciona con eficacia y se obtienen logros”.

5.- La actitud política que he tratado de mantener en todo el curso de mi existencia y participación en la vida pública, responde a la concepción ideológica que sirve de guía a mi postura, la cual fijé por escrito cuando expuse, y me cito:

6.- “El fin, para cuya consecución se requieren medios ilegítimos, no es un fin legítimo”. Creo que principios correctos, defendidos con métodos inadmisibles, se convierten en su contrario; la mentira no puede ser un medio para difundir la verdad entre el pueblo; no se pueden implantar los principios humanos de la sociedad, haciendo uso de medidas crueles; es absurdo pensar instaurar la dicha a costa de la infelicidad del pueblo. Rechazo la tesis de que “entre más peor, mejor”.

II.- Cuba y su revolución ante el terrorismo

7.- En los párrafos anteriores he argumentado explicando mi actitud con relación al terrorismo, porque en este artículo voy a referirme a esa absurda forma de hacer política individualista.

8.- Desde que el pueblo cubano escogió el camino de la liberación nacional, diferentes administraciones norteamericanas se han encargado de presentar a la Revolución Cubana, como algo muy malo, diabólico y, por tanto, hay que hacerla desaparecer para que no haga grandes travesuras.

9.- Lo primero que hizo Estados Unidos contra Cuba, una vez esta decidió quitárselo de encima, fue buscar la forma de matarla impidiendo que respirara, asfixiándola, y para tal fin hizo uso del bloqueo en 1962, el cual mantiene hasta ahora causándole de manera acumulada pérdidas por más de 154 mil millones de dólares, sin contar con otros daños materiales y morales.

10.- No conforme con el bloqueo económico, en el año 2021, el entonces presidente, Donald Trump, colocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

11.- El hecho de incluir a Cuba en la lista de «patrocinadores del terrorismo internacional», coloca al país caribeño en la imposibilidad de efectuar operaciones utilizando los sistemas bancarios internacionales, así como también está impedido de comprar bienes indispensables en el mercado mundial, incluyendo alimentos, medicamentos, productos de higiene y otras mercancías.

12.- Con el objetivo de que se elimine la inclusión de Cuba como país que patrocina el terrorismo, el 11 de agosto del año en curso, 2023, se inició a nivel mundial una campaña con el fin de obtener un millón de firmas para una carta que será entregada al presidente Joe Biden, el 10 de diciembre, próximo, para excluir a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.

13.- Conocemos la posición de la Revolución Cubana y de sus más calificados dirigentes contra el terrorismo y toda acción política que esté al margen de la lucha de masas.

14.- Cuando nos desempeñamos como miembro de la Presidencia del Consejo Mundial de la Paz, participamos en muchas actividades a iniciativa de compañeros cubanos que ocupaban funciones en el mismo organismo, y tenían como finalidad condenar el terrorismo.

15.- Es una decisión malvada de parte de las administraciones norteamericanas, meter a Cuba como patrocinadora del terrorismo, país este que ha luchado para que el ser humano goce de tranquilidad, paz y bienestar material y espiritual.

16.- Cuba no ha practicado el terrorismo, pero sí ha sido víctima de esa odiosa táctica política que repugna a la conciencia de todos aquellos que creemos en la lucha política y social que descansa en la movilización del pueblo por sus derechos y libertades.

17.- Lo mejor del pueblo cubano nunca ha olvidado a sus muertos como consecuencia de acciones de típico corte terrorista, como aquella efectuada el 4 de marzo de 1960, y que se conoce como explosión del barco La Coubre.

18.- Con el terrorismo no ha estado ligada Cuba, su revolución ni su pueblo, pero sí los que han estado al frente de la política del imperio cuando los terroristas Orlando Bosch y Posada Carriles, hicieron de actores en el colectivo crimen contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976, acción conocida como Crimen de Barbados.

19.- Todos aquellos que deseamos la felicidad del pueblo cubano, además de expresar solidaridad contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, debemos sumar esfuerzos para que Cuba sea excluida de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

III.- Gustavo Petro, defiende a Cuba, como país no ligado al terrorismo

20.- Llegando ya al final de la elaboración de este escrito, hemos sido vivamente impactados por las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso pronunciado ayer en la 78 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual dijo “que Cuba es un país injustamente bloqueado”.

21.- Además, Petro aseveró “que la consecuencia criminal de la entrada de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira”.

22.- “Sacar a Cuba de la lista de países que ayudan al terrorismo- dijo Petro- es recuperar la verdad en nuestras relaciones y el comienzo de un nuevo diálogo para superar los problemas de nuestra América común.

Por: Ramón Antonio Veras