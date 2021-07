Cuba, en el ojo del huracán

Cuba desde hace varias décadas, ha venido padeciendo una difícil situación económica, debido al bloqueo que le impuso EU, en aras de cambiar el gobierno socialista de ese país.

En estos momentos Cuba está atravesando la peor crisis económica en toda su historia como país, nunca se había visto una situación tan calamitosa como la de ahora en el pueblo cubano.

La pandemia del Covid, unida al bloqueo, se están tragando y a quebrantando la ya frágil economía cubana, llevando a un pueblo a la desesperación.

La falta de medicamentos y alimentos, tienen a los cubanos al borde de la histeria colectiva, eso es muy peligroso.

Aprovechando esa difícil situación por la que pasa el pueblo cubano, hay muchos que quieren pescar en río revuelto, para provocar el caos y así condenar al sistema socialista y a sus autoridades gubernamentales.

Se han inventado un llamado SOS, para enviar alimentos y medicinas, por medio de organizaciones sociales de EU y de otras naciones, cosa esta que el gobierno cubano ha rechazado.

¿ Porque el gobierno cubano rechaza el SOS?

El gobierno cubano lo rechaza, porque entiende que es una falta de respeto y una hipocresía, de aquellos que apoyan y mantienen el bloqueo, que ahora quieren darle limosnas, cuando lo ahogan económicamente.

Yo creo que la mejor ayuda, la más grande y beneficiosa que se le pueda dar a Cuba, es la eliminación del bloqueo, abrir el país al mundo, para que los cubanos puedan vivir mejor.

Si no hubiera bloqueo, los cubanos no estuvieran escases de alimentos ni de medicinas, no habría la necesidad de ellos estar haciendo inmensas colas detrás de alimentos en las tiendas.

Ahora bien, con una Cuba bloqueada y afectada grandemente por el Covid, con una inmensa escases de alimentos y medicina, es lógico que se puedan generar protestas en la población.

Lo malo de estas protestas, es que la organicen desde los EU, cubanos radicados allá, y lleguen hasta el colmo de pedir una intervención militar en Cuba.

Esta no es la solución de pedir una guerra entre Cuba y EU, que pueda dar al traste con miles de muertos y edificaciones destruidas por los bombardeos que serán sometidas.

Lo mejor para Cuba, es que EU acoja y de cumplimiento a la resolución de la ONU, donde 183 países el 23 de junio pasado, pidieron el levantamiento del bloqueo.

Pero EU nunca le ha hecho caso, ni le hará, a ninguna resolución de la ONU, en aras de levantar el bloqueo a Cuba, los gringos lo que quieren es seguir matando al pueblo cubano.

Tampoco escuchará a las decenas de países que han organizado marchas en su territorio, pidiendo el cese del bloqueo al pueblo cubano.

No es el sistema socialista o comunista el malo de la película, es el cruel, criminal e inhumano bloqueo que va matando lentamente a los cubanos.

Ese socialismo que le critican a Cuba, ha resuelto problemas al pueblo cubano, que muchos países capitalistas de Latinoamérica, no han podido resolver en cientos de años.

En Cuba la salud y la educación, son gratuita, la seguridad ciudadana es excelente, mientras en países como los nuestros los ciudadanos temen salir a las calles.

Vemos a diario a personas pidiendo dinero en radio y televisión para operaciones o para curarse de una enfermedad, en Cuba no se ve ese tipo de cosa.

Los padres se quejan por las paralizaciones de las clases en las escuelas y los altos precios de los colegios, Cuba no tiene ese problema.

Entonces, ¿Es malo el socialismo? El malo es el bloqueo que impide el desarrollo económico del pueblo cubano.

Si EU le quita el bloqueo a Cuba, otra sería la situación económica de los cubanos.

Por: Roberto Paulino

