Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Cuba acaba de meter la pata en cuanto a la voluntad de Dios”, ¿Por qué?, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que Cuba es una nación de América, la isla más grande del continente americano, y meter la pata es equivocarse, errar, fallar, hacer algo indebido en el sentido de aprobar mediante un referendo nacional la legalidad del matrimonio igualitario, dando paso al casamiento de hombre con hombre y mujer con mujer, etc., etc., esto me dice el grado de oscuridad espiritual en la que se encuentra esta nación, al desconocer que Dios no está de acuerdo con esta legalización antíbiblica de este tipo de matrimonio. Genesis Cap. 19, Romanos Cap. 1 y 2.

Ahora bien, los países donde está legalizado el matrimonio homosexual o lésbico se supone que hay una serie de problemas de salud mayor con las enfermedades venéreas, y los problemas pasionales de los que viven de esta forma antinatural en cuanto al sexo se refiere utilizando los órganos del cuerpo indebidamente.

Mis queridos hermanos y amigos, en los países donde se ha legalizado el matrimonio homosexual hay más problemas con los fenómenos atmosféricos que en aquellos países donde esto no se aprobado legalmente y ahí tenemos el caso de Puerto Rico con estas tormentas y huracanes que lo han golpeado fuertemente, donde el aborto, el consumo de cannabis y el matrimonio en cuestión está legalizado; en México con tantos terremotos; en Estados Unidos con tantos tornados y también donde el Covid-19 mató más personas que en otros lugares del globo. ¿Será esto una casualidad o Dios que controla la naturaleza sabe dirigir sus castigos, cuando las mismas autoridades se confabulan con el mal? ¿Qué opina usted de todo esto?

Por otro lado, hay una conflagración de países que han legalizado el llamado matrimonio gay y al parecer están unidos en esta ideología antibíblica. Asimismo, deberían unirse aquellos países que no vamos de acuerdo con estas actuaciones y queremos seguir apegados las normas bíblicas correctas. ¿Si o no? ¿Qué me dice usted?

Hermanos y amigos, la nación cubana ha tenido muchos problemas económicos por su sistema de gobierno socialista el cual ha provocado el bloqueo económico con las demás naciones del mundo instigado por Estados Unidos de Norteamérica, esto ha generado mucha pobreza y falta de bienes materiales para su bienestar general y de sus moradores, pero ahora con esta legalización del llamado matrimonio igualitario de hombres con hombres y mujeres con mujeres es seguro que comenzarán otros tipo de problemas de los cuales estuvo exento de parte de Dios, quien cuida de los moradores de la tierra con más ímpetu cuando caminamos de acuerdo a sus normas y/o mandamientos bíblicos, lo que no hizo Sodoma y Gomorra, donde esta práctica sexualmente se volvió común y corriente como se promueve hoy a nivel intercontinental. Genesis Cap. 19.

Concluyendo, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos dijo: “Que cuando él estuviera por retornar a este mundo para ponerlo en orden con sus ejércitos angelicales, se repetiría el sistema de vida de Sodoma y Gomorra en sus moradores, como una señal enequívoca de que estamos cerca de que esto ocurra, además de las otras señales de guerra, hambre, terremotos, pestilencia, falsos profetas, etc., etc., Lucas Cap. 21; Mateo Cap. 24.

Así que, Cuba acaba de meter la pata, al menos los que están a favor de esta práctica según el referéndum, no pensé que faltara luz bíblica y divina a sus moradores a tal nivel de legalizar este tipo de matrimonio, pero después no podemos quejarnos cuando entren los fenómenos atmosféricos, los temblores y terremotos, las plagas, el hambre, la sequía o las inundaciones por causa del aumento del pecado de la humanidad, cualquiera que sea la nación, las noticias se encargarán de demostrarlo…. A menos que les demos hacia atrás a todas estas leyes injustas que van contra del punto de vista del Dios que revela la Biblia… Isaías Cap. 10.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.

