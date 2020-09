Cuatro modelos dominicanas inspiran con sus historias en la portada digital de People En Español

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- República Dominicana fue el escenario elegido para protagonizar la portada digital de la revista estadounidense, People En Español, y cuatro modelos dominicanas son los rostros y figuras que adornan sus “páginas” digitales.

Se trata de Jenniffer Concepción, Esmerileidy Ramírez, Lissandra Blanco y Melanie Pérez, quienes fueron escogidas para contar los pasos que han dado en las grandes pasarelas de la moda. Jóvenes de piel morena, cabello crespo y origen humilde, que, de acuerdo con esta edición, están rompiendo esquemas e inspirando a otras chicas como ellas a creer que su tipo de belleza sí cuenta.

La Zona Colonial fue el destino para plasmar la historia de las modelos, quienes aseguraron que para algunas, el camino al éxito se abrió cuando comprendieron que lo que otros veían como un defecto en realidad era un plus.

Blanco reveló a la revista que soñaba con ser grande para alisarse el pelo y modelar. “Aquí las chicas lindas son las que tienen el pelo lacio. La belleza natural, el pelo crespo es algo que no se ve bonito para las personas dominicanas”, asegura Blanco, de 17 años y nacida en Maimón, Bonao, pero el futuro se ha vuelto brillante para las nuevas it girls de los desfiles de Valentino, Prada y Miu Miu —y el foco de campañas publicitaria para marcas como Zara y Amina Muaddi, entre otras. “Se siente una adrenalina increíble en las pasarelas; conocer esas ciudades que nunca me imaginé que podría visitar”, cuenta Ramírez, de 19 años y nacida en San Cristóbal, a la referida revista.

Sin duda alguna, con sus grandes pasos en el mundo de la moda, estas modelos están cambiando los estereotipos impuestos por la sociedad. “En realidad es fascinante porque no todas las jóvenes de esta edad tienen estas oportunidades”, afirma Pérez a la revista, de 17 años y nacida en Santo Domingo. “Realmente me siento muy afortunada y muy agradecida con Dios”.

El carisma indiscutible de estas modelos, más las fuerza y el empeño que han agregado a sus carreras, Melanie, Esmerileidy, Lissandra y Jeniffer han demostrado que, si los sueños se persiguen, se pueden hacer realidad, y convertir lo que un día consideraron como una desventaja, su mayor arma para conquistar aguas extranjeras.