Cuatro jóvenes dominicanos premiados en Olimpiada Internacional de Matemáticas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Cuatro estudiantes de secundaria recibieron mención de honor y medalla de bronce en la Olimpiada de Matemática de Centroamérica y del Caribe, donde compitieron contra 11 países: Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, México, Guatemala, Puerto Rico y Cuba.

Los jóvenes con edades entre 15 y 17 años, procedentes de diferentes partes del país como: Los Mina, San Cristóbal y Monte Plata; se sometieron a un exigente entrenamiento de preparación para competir.

Los estudiantes explicaron que su reto más difícil fue el tiempo, solo tuvieron menos de un año para prepararse para esta olimpiada, aun así, este equipo hizo historia trayendo consigo una medalla de bronce, siendo esta nuestra tercera como país y 3 menciones honorificas, fue la primera delegación dominicana en la que todos los estudiantes fueron reconocidos, además de conseguir la copa El Salvador.

“Nos enfrentamos a jóvenes que nos llevan de 2 a 10 años de preparación. Las pruebas son de 4 horas 30 minutos con 3 problemas cada una. Para resolver los problemas matemáticos de las olimpiadas el conocimiento no es suficiente, es necesario para ciertos problemas y facilita otros hasta cierto punto, pero en la prueba le va mejor no al que conoce más profundamente la teoría, sino al que haya resuelto más problemas”. Explicó Gianmarco Sangiovanni Castellanos, del 5to de secundaria del Politécnico Loyola.

A Gianmarco le gustaría ayudar a expandir las olimpiadas de matemáticas por todo el país, ya que considera que es una oportunidad increíble de la que está seguro muchos jóvenes talentosos se están perdiendo por no conocerlas. Cuando termine el bachillerato, Sangiovanni quiere estudiar matemática pura o física.

Por otro lado, Rinaldo García del 5to de secundaria del Liceo Pedro Mir, de Los Mina, expresó: “Las matemáticas te cambian a ti, y a la forma en la que ves el mundo, te ayudan a ver las cosas desde una o múltiples perspectivas, te abre la mente y te ayuda a solucionar problemas”. García quiere estudiar Ciencias computacionales o ciberseguridad, en la universidad.

Wilfrin Vizcaíno Peña, del 4to de secundaria del Politécnico Parroquial Sor Susana Daly, en Paralvillo, Monte Plata, consideró que “es un error mostrar una sola forma de completar un ejercicio, todos los problemas tienen múltiples maneras para llegar a su respuesta, tal vez un estudiante no comprenda como hacerlo de X forma, pero de Y sí. Más que buscar que un estudiante se grabe una fórmula es buscar que comprenda el porqué de esa fórmula”.

Enmanuel Starlin Germosen de los Santos, del 4to de secundaria en el Instituto Politécnico de Haina, en San Cristóbal, fue el ganador de la medalla de bronce y le gustaría investigar y estudiar el problema del siglo «P vs NP», un problema en el que muchos matemáticos han estado buscando soluciones en el último siglo, este trata la optimización de los problemas, y de si cualquier sistema posee algún algoritmo eficiente para su solución.

“La mayoría de las veces del porqué a un estudiante no le gustan las Matemáticas es porque no se las enseñaron de una manera correcta, una recomendación que tengo para los profesores para la enseñanza de las Matemáticas es hacer que los estudiantes se pregunten el porqué de las cosas, no simplemente decirles que tal cosa es así y ya está, sino, pensar en cómo se obtuvo ese resultado”. Explicó Enmanuel Germosen.

“Además, aplicar la resolución de problemas de manera creativa, no simplemente utilizar fórmulas ya establecidas para resolver un problema de una única manera, sino, que los estudiantes necesiten pensar en cómo utilizar lo aprendido para resolver cierto problema”. Concluyó Germosen.

A Wilfrin le gustaría estudiar Ingeniería Civil en la universidad y a Germosen le gustaría inscribirse en una carrera de Ciencias Computacionales con enfoque en la Ingeniería y Desarrollo de Sistemas.

Finalmente, Gianmarco recomendó a los jóvenes que intenten resolver problemas “y no me refiero a esos «problemas» que son solo operaciones disfrazadas tras un texto. Hablo de preguntas que no puedas resolver solo aplicando una fórmula o memorizando un proceso, pues son este tipo de problemas los que nos dedicamos a resolver en las olimpiadas. Resolver cinco problemas que te tomen una hora cada uno, resulta más efectivo que pasar esas cinco horas leyendo teoría y resolviendo ejercicios que te digan directamente qué hacer”.

La Olimpiada de Matemática de Centroamérica y del Caribe se llevó a cabo en modalidad virtual del 28 al 30 de noviembre del año 2022.

