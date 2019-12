Cuatro horas para dormir y desayunar con su esposo: cómo se construye el día de Angela Merkel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La semana pasada, la canciller alemana, Angela Merkel, ocupó el primer lugar en el ranking de las mujeres más influyentes del mundo por décima vez consecutiva . No se le impidió llegar a la parte superior de la lista, ya sea dejando el liderazgo del partido en 2018 o declarando que no se postularía para un nuevo mandato después del final del actual en 2021. Para entonces, ella liderará el país durante 16 años, pero se sabe poco sobre la vida personal de Merkel y cómo es su día típico.

Según la revista Forbes, Merkel desayuna con su esposo Joachim Sauer y prefiere prepararle el desayuno; Sauer, profesor de química, es una persona extremadamente no pública que en 2005 ni siquiera asistió a la inauguración de su esposa. Durante el desayuno y los fines de semana, puede preguntarle sobre cuestiones políticas, como un ciudadano alemán común.

A Sauer y Merkel les encanta caminar, caminar por las tierras altas en rutas equipadas y asistir a la ópera. Sauer es modesto: una vez que se negó a volar con Italia en un avión del gobierno de vacaciones a Italia y compró un boleto para una aerolínea regular de bajo costo; Merkel es químico por educación. En su trabajo, ella prefiere un enfoque casi científico. “La gente a menudo me culpa por no actuar lo suficientemente rápido. Es importante para mí considerar todas las opciones, considerar los escenarios y no solo las ideas teóricas en mi cabeza “, dijo Merkel en el documental de la BBC;

Merkel argumenta que puede ser valiente cuando se requiere una decisión. Pero antes de que ella necesita tiempo para prepararse, “Trato de avanzar a tener en cuenta muchos factores como,” – citado por Business Insider biografía Canciller de Alemania; Merkel también está interesada en el fútbol. Ella personalmente llegó al vestuario de la selección nacional después de ganar la Copa Mundial 2014 para felicitar a los jugadores.

