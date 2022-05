Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Cuatro guerras que registra la Biblia que aún no se han efectuado”, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que el Señor Jesucristo hablando de las señales que anunciarían su retorno a gobernar la tierra y separar aquellos que le sirven de los que no, y recompensar a cada cual, según sea su obra para con él, adelantó que una de estas señales serían las guerras y rumores de guerra y que se levantarían nación contra nación y reino contra reino, algo que se ha cumplido de más, además de las otras señales registradas en las Sagradas Escrituras y transmitidas en las noticias de ayer, hoy y mañana…

Ahora bien, hay 4 guerras que registra la Biblia que aún no se han efectuado, en tanto que se acerca el retorno del Señor Jesucristo y quiero mencionárselas en el orden cronológico que han de acontecer una detrás de la otra, porque no ocurrirán las cuatro al mismo tiempo.

En primer lugar, está la guerra donde será herida una de las siete cabeza que tendrá la bestia cuando se manifieste, siendo las cabezas siete reinos, y uno de estos reino es atacado y herido, lo que indica la primera de estas guerras que vendrán. Cita bíblica: “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia”, Apoc. 13:3.

Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. Apoc. 17:9 al 11.

En segundo lugar, está la guerra donde el anticristo se levanta y derriba tres de los países de los diez de donde él surgirá y es aliado, para entonces ascender al poder máximo de las naciones, como líder mundial. Cita bíblica: “Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas”, Daniel 7:7 y 8.

En tercer lugar, está la guerra del Armagedón que es la guerra que se da cuando el Señor Jesucristo aparece visiblemente y todos los reinos de la tierra comandados por el anticristo tratan de impedir el gobierno del Hijo de Dios”, cita bíblicas: “Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos”, Apoc. 19: 19 al 21.

En cuarto lugar, está por último la guerra de Gog y Magog que es la guerra que se arma cuando se cumplen 1000 años del gobierno del Señor Jesucristo en la tierra, y entonces Satanás es suelto de su prisión (El Abismo) donde fue encerrado en la guerra del Armagedón y luego de los mil años es suelto para probar a los moradores de la tierra si habían de valorar el reinado milenial de Cristo, pero no, y engaña de nuevo a las naciones y se sublevan contra Dios y entonces Dios mismo (El Padre) los destruye. Cita bíblica: “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”, Apoc. 20: 7 al 10.

Concluyendo, lamentablemente habrá guerra desde el principio hasta el final de la creación del universo, por lo cual, hay que irse preparando psicológicamente acerca de esta realidad que vemos en las noticias y que veremos en el futuro, el asunto es estar del bando indicado que no va a perder ninguna batalla: El Señor Jesucristo, El Padre Celestial y el Espíritu Santo, los demás líderes, los demás bandos están sólo para recibir pérdidas, aquí y después de aquí, basado en las Sagradas Escrituras que revela el desenlace de todas estas guerras que acontecerán, no solo a quienes estemos de parte de Dios y su Hijo Jesucristo, sino también aquellos que se sublevaron contra su Creador, esto se le podría llamar un suicidio espiritual, no se lo recomiendo, el más fuerte es Dios, es mejor estar con él. ¿Qué me dice usted?

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:00 a.m., a 10:30 y de 11:00 a.m., a 12:30 p.m. y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

Relacionado