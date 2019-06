Cuatro dominicanos conforman grupo de 7 latinos en Juego de Estrellas de MLB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El béisbol latinoamericano volverá a ser protagonista en el Juego de las Estrellas del 2019 después que este jueves se dieron a conocer las alineaciones titulares de la Liga Americana y Nacional en las que se encuentran incluidos siete peloteros que hablan español.

Se trata de los dominicanos Carlos Santana, de los Indios de Cleveland; Jorge Polanco, de los Mellizos de Minnesota, Ketel Marte de Arizona Diamondbacks ( en la Liga Nacional) y Gary Sánchez, de los Yanquis de Nueva York que salieron elegidos por votación popular en la novena titular de la Liga Americana.

Dichas votaciones definieron las alineaciones iniciales de ambas ligas para el clásico de media temporada, que se disputará el próximo 9 de julio en el Progressive Field de Cleveland.

Santana saldrá como primera base en un parque que conoce a la perfección, Polanco ocupará el campocorto y Sánchez la receptoría.

Los grandes triunfadores dentro de la novena titular de la Liga Americana han sido los Astros de Houston que van a tener a tres peloteros, incluidos los jardineros George Springer y Michael Brantley, además del tercera base Alex Bregman.

Mientras que en la Liga Nacional, los cuatro peloteros latinoamericanos ganadores en la Elección de Titulares, fueron el dominicano Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, el boricua Javier Báez, de los Cachorros de Chicago, su compañero de equipo, el venezolano Willson Contreras, y el joven criollo Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta.

Marte saldrá como segunda base, Báez lo hará en el puesto del campocorto, Contreras estará en la receptoría y Acuña Jr. será jardinero.

Precisamente, Mike Trout, jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, fue el pelotero más votado en la Americana y global con 993.857 votos, mientras que otro guardabosques, Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee fue el líder en la Nacional con 930.577 votos.

El resto de los rosters de ambos equipos será decidido por la Oficina del Comisionado y una boleta especial entre los jugadores de las Grandes Ligas.

Los planteles enteros de ambas ligas serán revelados este domingo a partir de las 17:30 hora del Este.

Equipos completos ganadores en la Elección de Titulares:

LIGA AMERICANA:

1B – Carlos Santana (CLE), 2B – DJ LeMahieu (NYY), SS – Jorge Polanco (MIN), 3B – Alex Bregman (HOU), C – Gary Sánchez (NYY), OF – Mike Trout (LAA), OF – George Springer (HOU) y OF – Michael Brantley (HOU) y BD – Hunter Pence (TEX).

LIGA NACIONAL:

1B – Freddie Freeman (ATL), 2B – Ketel Marte (ARI), SS – Javier Báez (CHC), 3B – Nolan Arenado (COL), C – Willson Contreras (CHC), OF – Cody Bellinger (LAD), OF – Christian Yelich (MIL) y OF – Ronald Acuña Jr. (ATL).

