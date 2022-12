EL NUEVO DIARIO, MADRID.- La australiana Lani Pallister sumó su cuarto oro en los campeonatos del mundo de natación en piscina corta que se disputan en Melbourne al imponerse en los 1.500 metros con una marca de 15:21.43 que estableció un nuevo récord de Oceanía, y compartió estrellato este viernes con la canadiense Maggie Mac Neil, el relevo mixto francés 4×50 libre y el estadounidense masculino 4×200 libre, autores de nuevos récords del mundo.

Pallister se impuso en los 1.500 con una autoridad insultante se tradujo en una ventaja de 25.33 sobre la japonesa Miyu Namba, nueva plusmarquista asiática con 15:46.76, y con 27.72 segundos sobre la estadounidense Kemsey McMahon (15:49.17).

La nadadora local ya había entusiasmado a su público con victorias igualmente brillantes en 400 y 800 y con otro oro en el relevo 4×200.

