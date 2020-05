Cuarenterna: una oportunidad para los niños y la estimulación temprana

View this post on Instagram

•Actividad Trasvasar habichuelas de un envase a otro. •Materiales – 2 envases -Habichuelas #etcondaniella #estimulaciontemprana #estimulacion #ejercicios #actividades #aprendizaje #aprenderencasa #aprendiendo #materiales #materialesdecasa #actividadesencasa #aprendiendoencasa #estimulacionencasa #aprendizaje