Esta semana, no les pienso venir a hablar de la ley de fideicomiso, ni de la coyuntura y nuestras libertades políticas imperantes y menos de nuestra construcción. Les vengo a hablar de otra clase de ingeniería. Nos llegó la Semana Santa, y con ella el tiempo en que por lo general estamos llamados a la reflexión natural. Pasar balance sobre cómo ha transcurrido el año, establecer nuevas prioridades y de ser necesario reajustar las velas de nuestro barco para que mejores vientos nos guíen.

Pero esta Semana Mayor nos recibe con un desafío nuevo, un reto que nos supera a todos. El COVID 19 ha venido para enseñarnos tantas cosas y queda en nosotros el reto y la posibilidad de utilizar esto a nuestro favor o en nuestra contra.

Dónde nos encuentra este virus mortal y donde queremos que nos deje una vez salga por nuestras puertas. Algunos han tenido el privilegio de acercarse más a los suyos, algunos han tenido la gracia de valorar en otra dimensión todas las comodidades que los rodean y pasan por sentadas dentro del ajetreo de la cotidianidad. Pero no se imaginan como he valorado positivamente haber sido testigo de cómo ha prevalecido la Dominicanidad, a lo unísono hemos visto cómo ha florecido la gratitud y la solidaridad como Dominicanos. Que grande podemos ser cuando nos lo proponemos. Loor a nuestros médicos y enfermeras, nuestras instituciones castrenses y nuestra policía nacional por tan magistral trabajo.

En fin entiendo que este espacio de tiempo deberá ser utilizado para crecer como seres humanos, como individuos, para así poder ser mejores padres, mejores hermanos, mejores parejas, mejores hijos, mejores amigos. Un balance integral de todo lo mejor que podemos ser para el mundo. Continuemos quedados en casa en esta #CuarentenadeAmor pues todo obra para bien.

He traído ante ustedes una oración que resume la esencia de los que les he contado. Por usted, por su familia, por los suyos. Confíe, pues todo esto pasará para bien.

Oración en la adversidad:

Dios mío, en esta semana ayúdame a ser una persona consciente de mis limitaciones. Pero sobre todo dame la valentía y la humildad para aceptarlas, pero también la fortaleza transformarlas y cambiarlas; para crecer y mutar de acuerdo a las necesidades.

Detenme con tu diestra para no hundirme en las inevitables dificultades de la vida, hazme humilde para descubrir que sin ti nunca sabré llevar la carga del día a día; dame la entereza para soportar dignamente la batalla del dolor y la tristeza y que cuando lleguen las pruebas a mi puerta, no las mire como un castigo sino como una oportunidad para crecer y evolucionar. Permíteme demostrar con hechos que mi amor por el prójimo es serio y que soy consecuente con los valores y con la fe que profeso.

Ayúdame a ser una persona que viva a través de sus convicciones y no sus conveniencias. Dame coherencia, dame integridad, ayúdame a perdonar a los que me han lastimado o traicionado. Ayúdame a no lamer mis heridas, que el dolor no me convierta en un amargado sin vergüenza y me quede atado en la ira. Que el quebranto económico no ponga sus cadenas sobre mi familia. Que la tragedia me de la madurez como persona y por consecuencia me haga mas comprensivo con los demás, que me haga mas amable, mas tierno, mas humano, mas empático. Para cuando estos dolores lleguen a mis pies, lejos de hacerme el mártir o la víctima, sepa repartir paz y alegría en medio de todos los que me rodean.

Así que señor dame la fuerza de tu rugido para levantar a los caídos, a los afligidos, dame de tu espíritu, de ese espíritu de guerrero, esa espada de doble filo. Cuento con tu amor, con tu bendición, con tu mano para vencer mis miedos.

Bendice a todos los que me rodean, bendice a todas las familias de mi país, a todos los pueblos y naciones dolidos de américa.

Ayúdanos a cada uno de nosotros pero enséñanos a darnos por los demás.

Te lo pido en nombre de Cristo Jesús,

