¿Cuantos se inmolaran por una ¨causa¨ antidemocrática?

Cuando finalice esta etapa en la historia de la actividad política en la República Dominicana, estaremos pasando pagina a un episodio donde los procedimientos aceptados universalmente como democráticos habrán sido puesto al revés, los discursos de algunos son ejemplo de manipulación, algunos medios de comunicación han sido puestos al servicio de las mentiras y los inventos, así como también algunos han asumido un discurso tan radical que esperemos no se les ocurra convertirse en ¨bonzos¨ cuando se tenga que discutir una reforma a la Constitución en el único lugar que destina la ley para ello, el Congreso Nacional.

Y si como ya predicen algunos, tendremos que verlo para creerlo, fruto de la presentación dentro de los organismos del Partido de la Liberación Dominicana de una moción para discutir de forma abierta, democrática y participativa, la posibilidad de que el actual Presidente de la República, Danilo Medina, miembro de ese partido y quien prometió dar una respuesta a esta posibilidad cuando se presentara a discusión, el partido de gobierno se abocara a una división, pues veremos cuantos serán los que se inmolaran políticamente lanzándose al vacío y a una segura muerte política.

Si existe algo anti democrático, es el intento de imponer una posición o idea sin que antes se pueda discutir y llegar a una conclusión colectiva, por este tipo de comportamiento sucedieron catástrofes tan horribles como lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, cuando se impusieron las ideas fascistas sobre los procedimientos democráticos, y todo terminó sobre los cadáveres de mas de 60 millones de seres humanos desperdigados en todos los continentes.

Es muy bueno sentarse a defender la Constitución, según nos tienen hartos de repetir, desde el procedimiento antidemocrático de imponerse desde la minoría, violando el derecho de cada quien a pensar como quiera, plantear su pensamiento, exponer lo que es su criterio, y contar los votos donde se impondrá la mayoría, porque en democracia se parte del criterio de que nadie es poseedor de la verdad absoluta, esta pertenece solo a Dios porque es excluyente, y el acercamiento al concepto llamado verdad es construido colectivamente.

Lo primero que debería respetarse en el PLD son sus estatutos, y estos indican claramente como se toman las decisiones en caso de que haya diferencias, así lo leemos en el Articulo 5, letra ¨c¨ donde dice textualmente: ¨El partido se estructura y regula su vida interna apegado al predominio de la mayoría democrática y del respeto a la minoría….y en la letra ¨d¨: ¨Todos los miembros deben observar la disciplina partidaria, LA MINORIA SE SUBORDINA A LA MAYORÍA, y constituye la condición esencial de sus cohesión ideológica y metodológica para la unidad de acción.

Suponemos que en las palabras ¨mayoría, minoría y democracia¨ se encuentra es espíritu de la unidad dentro del PLD, no en la firma de ¨pactos¨ no incluidos dentro de sus estatutos, que fueron hechos solo para complacer a una minoría en un momento determinado, intentando hacer quedar mas o menos bien a los que no habían podido conseguir apoyo para sus posiciones dentro del organismo a que pertenecen.

Pero también, esos términos incluyen en si mismos unas acciones que son inherentes al sistema democrático tal como fue planteado, primero en la Grecia antigua mas específicamente en ls ciudad estado de Atenas, donde los temas concernientes a la ¨polis¨ se resolvían contando los votos de los ciudadanos que estaban habilitados para votar, por lo que se considera esta ciudad como la cuna de la democracia, es decir, para que exista democracia desde la antigüedad debe existir el ejercicio del voto.

Y como también se estableció ya en la época moderna con la democracia liberal, la que se supone existe hasta el día de hoy, como no se puede convocar a todos los ciudadanos para decidir los asuntos comunes de administración del estado, entonces se vota o escoge a quienes nos representan por un periodo determinado, esta es la llamada democracia representativa, por lo que otra acción que se deriva de ¨minoría y mayoría¨, es que se asume esa representación y se respeta el resultado cuando se impone una mayoría.

Esta es la base de la democracia y para nada se puede argüir que una conducta que entre en contradicción con estos criterios es democrático, lamentablemente lo que viene ocurriendo dentro del PLD y con un grupito de agitadores profesionales dedicados al ¨tuiteo¨ 24/7, es querer imponerse de manera anti-democrática obstaculizando cualquier mecanismo de discusión de un tema, que como la reforma constitucional, deben discutirlo los organismos de ese partido.

¿Porqué el tema de la reforma debe ser discutido, analizado y decidido por el PLD y no por otra organización política?, pues porque como dijo Valera alguna vez ¨la victoria no da derechos¨, en el caso del partido morado su victoria del año 2016, cuando obtuvo una mayoría significativa en el Congreso de la República, lo que le otorga son obligaciones para con sus representados, que somos todos los dominicanos, y por lo tanto es la organización política que debe dar respuesta a los problemas que se incluyeron en el texto constitucional.

Es lamentable que temas tan importantes como por ejemplo la locura de someternos a dos elecciones nacionales en el termino de tres meses el año que viene, la primera en todos los municipios del país en febrero y la segunda presidenciales y congresuales en Mayo, no quieran ser sometidos a discusión porque un grupo, haciendo uso del método del chantaje, dice que si lo presentan dentro de los organismos del partido de gobierno se ponen de pie y se retiran.

¿Es esto una conducta democrática o antidemocrática?

¿No se supone que los estatutos de ese partido mandan a la Unificación de Criterios (con letra mayúscula en el texto) cuando haya divergencias?

Suponemos que para la Unificación de Criterios debe antes procederse a una discusión del colectivo, no a la imposición de la idea de uno de sus miembros porque eso sería aceptar el criterio o idea del caudillo o predestinado de turno.

Pareciera que se quiere arropar bajo el manto de un falso discurso liberal, defensa de la democracia y la Constitución, lo que ahora es una practica antidemocrática donde algunos incluso han amenazado con impedir hasta con su propia vida, una exageración inadmisible en la democracia, que se presente en un parlamento, que legalmente esta destinado para discutir temas y votar sobre ellos, la discusión sobre una reforma constitucional que es mas que necesaria.

Lamentamos que la desesperación de algunos los haya conducido por caminos que parecen no tendrán regreso, solo que estamos dispuestos a comprarnos un palco y sentarnos tranquilamente a ver cuales de esos ¨bocones¨ y ¨lenguas sueltas¨, que llevan meses usando todo tipo de epítetos incalificables para hacer oposición a su propio partido, gobierno y presidente, estarán dispuestos a inmolarse si es que su líder decide tomar un camino alternativo como dicen algunos.Esperemos y sentémonos a disfrutar el espectáculo.

Por Humberto Salazar

Anuncios

Relacionado