Existe un dicho, que en lo personal a mi me encanta, “Quien no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va”. Por años, tanto desde fuera como desde dentro, intentan disminuir a la más mínima expresión nuestra diezmada Soberanía; Pero ¿Qué es la Soberanía? Según Jean Bodin en su obra “Los seis libros de la República” , Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una República ; y Soberano es quien tiene el poder de decisión , de dar leyes sin recibirlas de otro ; a lo cual años después, el abate francés Joseph Sieyés añadió, que la autoridad no obrara solamente tomando en cuenta el sentimiento mayoritario de un pueblo en una coyuntura dada , que podía ser objeto de influencias o pasiones desarticuladoras , sino que además tuviera en cuenta el legado histórico y cultural de una nación y los valores y principios bajo los cuales se había fundado , introduciendo así el concepto de Soberanía Nacional.

Sabiendo ya lo que es Soberanía, ¿cuánto vale nuestra Soberanía? Vamos a responder esa pregunta recordando algunos acontecimientos de nuestra historia: Estuvimos dominados durante varios siglos por los españoles, logramos independizarnos por primera vez en 1821; un año después Haití logró arrebatarnos nuestra independencia. En la guerra de independencia de 1844 logramos ser nuevamente una República libre e independiente de toda potencia extranjera. Posteriormente volvió España (1861-1865) nuevamente los Dominicanos tuvimos que luchar. Años después fuimos ocupados por los “Yanquis”, otra vez tuvimos que luchar. Soportamos una dictadura de más de 30 años, y todavía seguimos de pie. La lucha no termina, el ataque a nuestra Soberanía sigue vigente y con fuerza.

¿Acaso no les parece que nuestra soberanía ha costado mucho, por lo que en honor a los que nos liberaron estamos obligados a seguir luchando?

