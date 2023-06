¿Cuánto han gastado los gobiernos de Leonel, Danilo y Abinader?

El gasto público siempre tiene una notable importancia en las economías de los distintos países, sin importar el peso del sector público, pero la incidencia es más en aquellos que se encuentran en etapas lejanas al desarrollo, ante el papel que juega la inversión pública en el crecimiento económico, en propiciar mayor demanda agregada y, también, en fomentar menos desigualdad social en la población de bajos o nulos ingresos monetarios.

Como herramienta, el gasto público se constituye en pieza clave para la aplicación de las políticas públicas en una verdadera estrategia de desarrollo, a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos a la educación, salud, seguridad ciudadana, recreación, cultura y hasta en bienes alimenticios de subsistencia, cuando los casos ameritan, con particular énfasis, en aquellos segmentos de la población ubicado en la pobreza extrema; de ahí la importancia que sea de calidad cuando de ejecución presupuestaria se trata, a fin de impulsar un crecimiento económico inclusivo, de los del tipo que estimule el desarrollo económico.

En la carrera por y del gasto público en la República Dominicana durante los últimos 18 años y 10 meses, que abarcan tres presidentes de la nación, Leonel Fernández (2004-2012), Danilo Medina (2012-2020) y Luis Abinader (2020-2023), se ha gastado dinero público en una forma de permanente crecimiento, con solo dos excepciones, los años 2009 y 2013, en los que fue reducido en un 8.4 % y un 2.1 %, respectivamente, con relación a cada año anterior.

Para una mejor comprensión de la evolución del gasto público dominicano en los periodos de gobiernos mencionados, este examen lo aborda desde la perspectiva métrica nominal, real y su conversión a dólares estadounidense, con la finalidad de que el análisis pueda considerar la realidad con la que cada presidente manejó su contexto.

El gasto público de Leonel, Danilo y Abinader se ha expandido durante el periodo 2004-2022, sin importar las distintas denominaciones monetarias y métricas. En el caso del gasto público nominal, ha crecido en un 723.0 %, al pasar de RD$ 162,378 millones a RD$ 1,173,400 millones, el real en un 720.0 %, equivalente a moverse de RD$ 151,133 millones a RD$ 1,088,194 millones y en dólares en un 445.0 %, al crecer de US$ 4,707 millones a US$ 20,991 millones. Sin embargo, ¿ha crecido el gasto público en igual magnitud en cada una de las gestiones de los gobiernos mencionados?, la respuesta es no, veamos cada uno los casos en forma separada.

Durante el gobierno de los dos periodos presidenciales que abarcan los años que van del 2004 al 2012, correspondiente a Leonel Fernández, el gasto público acumulado en términos nominales fue de RD$ 2,133,605 millones, en términos reales de RD$ 1,940,256 millones y en dólares estadounidense de 57,582 millones. Al iniciar el gobierno del presidente Fernández (2004), recibió una severa crisis económica, ocasionada por el colapso de importantes bancos y luego, años más tarde, por la crisis financiera internacional y el alza histórica de los precios del petróleo.

En el caso de las dos gestiones presidenciales de Danilo Medina del periodo 2012 al 2020, el gasto público nominal total fue de RD$ 4,845,682 millones, en términos reales de RD$ 4,503,491 millones y en dólares estadounidense de 96,025 millones. Durante los años de gobierno del presidente Medina, la economía mundial y local no fue afectada por ninguna crisis económica ni por fenómenos naturales, exceptuando los últimos meses de su mandato presidencial por la pandemia del COVID-19.

Con relación a los años que ha gobernado Luis Abinader (2020-junio 2023), el gasto público nominal agregado ha sido de RD$ 3,180,893 millones, en valores reales de RD$ 2,827,336 millones y de US$ 53,767 millones. Durante los 34 meses que ha gobernado Abinader, tuvo que manejar al inicio de su gestión con parte de la pandemia por COVID-19 y un entorno económico internacional adverso.

En términos comparativos, entre Leonel y Danilo que gobernaron en forma continua 8 años cada uno, el de Medina superó al de Fernández en gasto público, en algo más del doble en gasto público nominal y real y en dólares, camino a aproximarse al doble, con 1.66 mayor. En promedio anual, en todas las denominaciones, Leonel gastó menos que Danilo, como muestra, en términos reales fue de RD$ 242,532 millones para Fernández, en cambio, la de Medina fue de RD$ 562,936 millones.

En la misma línea comparativa, pero con la salvedad de que la gestión de gobierno de Abinader solo lleva 2.83 años, mientras que, la de Leonel y Danilo fue de 8 años, respectivamente. El gasto público acumulado de Luis Abinader es en promedio anual nominal de RD$ 1,124,990 millones, en valores reales de RD$ 990,059 millones y de US$ 19,990 millones.

La comparación entre los tres presidentes permite afirmar, que el gobierno de Luis Abinader ha gastado por separado más dinero público que los de Leonel Fernández y Danilo Medina. En términos nominales promedio anual, Abinader cuadriplica a Leonel y al de Danilo se aproxima a duplicarlo. En valores reales promedio anual, acontece lo propio, a Fernández lo cuadriplica y a Danilo, se acerca a duplicarlo. Convertido en dólares, el gasto público promedio anual, también el presidente Abinader supera a Leonel, cercano a triplicarlo y a Danilo, casi duplicarlo.

En definitiva, durante los tres presidentes mencionados, los gobiernos han gastado sumas billonarias, encabezando la lista el de Luis Abinader, luego Danilo Medina y el que menos gastó fue el de Leonel Fernández, tanto en valores nominales, reales, como en dólares.

Fuente: Elaborado por el autor, basado en los datos de la página Web de la DIGEPRES

Años Gasto público nominal, RD$ Gasto público real, RD$ Gasto público, US$ Gasto público promedio anual, RD$ Gasto público real promedio anual, RD$ Gasto público promedio anual, US$ 2004-12 2,133,605 1,940,256 57,582 266,576 242,532 7,198 2012-20 4,845,682 4,503,491 96,025 605,710 562,936 12,003 2020-23 3,180,893 2,827,336 53,767 1,124,990 990,059 19,990 Total 10,159,170 9,271,083 207,374 n/a n/a n/a

