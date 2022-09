¿Cuánto debe jugar Pujols de aquí al final de la temporada?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Sinceramente, nadie quiere ver al dominicano Albert Pujols entrar al exclusivo club de los 700 jonrones más que el manager de sus Cardenales, el también quisqueyano Oliver Mármol, especialmente por su cercana amistad de más de una década, por ser compatriotas, más su pacto de honestidad y confianza visto en el equipo de esta temporada.

Curiosamente, el hogar de Mármol, su esposa Amber y sus hijos es la casa donde Pujols vivía durante su apogeo en San Luis del 2001 al 2011, que ahora el cañonero le arrienda al piloto de la escuadra de San Luis.

Mármol no ve la hora de que Pujols haga historia, especialmente porque las hazañas del toletero recientemente han tenido mayor valor. De sus últimos cinco cuadrangulares, cuatro han empatado un partido, le han dado la ventaja a los Cardenales o han decidido la victoria de su equipo. Incluso como dirigente en su primer año y con seis años menos que un Pujols a sus 42 años, Mármol se considera un aficionado del béisbol y está maravillado por el gran nivel que el toletero ha podido exhibir en los momentos apremiantes.

A estas alturas, Mármol ha hecho un fantástico trabajo a la hora de acudir a Pujols para que tenga éxito. Se ha asegurado de emplearlo siempre que haya podido contra los lanzadores zurdos y ante ciertos derechos sin mucha velocidad que presentan un buen enfrentamiento para el cañonero. Mármol hasta demostró que no tenía miedo de acudir a Pujols como bateador emergente cuando el veterano estaba pasando por un bache, o cuando no era un enfrentamiento favorable — algo que el capataz indicó que Pujols manejó con gran clase.

La manera en que Mármol ha empleado a Pujols, aunque ha funcionado bastante bien en los Cardenales, ha sido un tema de debate entre algunos aficionados ansiosos por ver al toletero llegar a los 700 cuadrangulares.

“Deberían ver los mensajes que me envían en Instagram; cuando no tengo a Albert en el lineup los aficionados en R.D. me llaman de todo”, reveló Mármol casi en broma. “Si Albert no llega a 700, no sé si podré volver por allá”.

Cuando surge el tema de cómo deberán los Cardenales emplear a Pujols durante las últimas tres semanas de la campaña, Mármol reconoció lo tanto que desean los seguidores del béisbol — especialmente los fieles en San Luis y Dominicana — ver al cañonero convertirse en apenas el cuarto bateador en la historia con 700 bambinazos.

Pero Mármol también trata de equilibrar cómo seguir incluyendo a Pujols en posiciones para que tenga el mayor éxito. También está la siguiente interrogante: ¿Será mejor para Pujols ser titular para agotar de cuatro a cinco turnos por juego, o tenerlo como bateador emergente para que entre en un momento de mayor oportunidad? Éstas son situaciones que Mármol contempla, junto a las presiones de darle a Pujols la mayor cantidad de oportunidades para que llegue al 700.

“También me gustaría ver cuatro turnos. Lo entiendo. Totalmente”, expresó Mármol. “Lo que debemos pensar es cómo podemos tener la mejor versión de Albert. ¿Será jugando todos los días? ¿O lo contrario? ¿Qué inspira más miedo en el rival — si elijo las mejores situaciones basado en el mejor enfrentamiento sin que tengan una respuesta? Es posible que ellos encuentren el mejor enfrentamiento si lo incluyo como titular. Es algo que debemos saber equilibrar. No tengo todas las respuestas, pero tengo mi teoría”.

