EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- «¿Cuánta maldad se puede ocultar detrás de un buen mensaje o de una buena obra?», es la pregunta que realiza el predicador Anderson Núñez, al abordar la triste realidad de que, en ocasiones, quienes predican mensajes de amor y pueden verse envueltos en escándalos o actos que contradicen sus enseñanzas.

En ese sentido, invitó a la sociedad a no idealizar los líderes religiosos y a tener pendiente que quien predica es un humano que puede verse tentado en cualquier momento.

“Trate de siempre tener pendiente que el que está predicando es un humano igual que usted, no haga del humano una estatua, no lo haga alguien inalcanzable, él es igual que usted, por eso es que cuando una gente de esas cae o peca usted ve que se le va el mundo y descarrían, por ellos mismos eran su Dios no Dios”, indicó.

Durante la conducción del programa “Cristianos en Confianza”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Núñez también citó Gálatas 6:7: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará».

(Ver programa).

En tal sentido, dijo que esta cita recuerda que, a pesar de su posición como líderes espirituales, los predicadores no están exentos de las consecuencias de sus acciones y decisiones.

Insistió en que la fe no debe centrarse en un líder religioso en particular, sino en una relación personal con la divinidad, ya que idealizar a los predicadores o líderes espirituales puede llevar a desilusiones profundas cuando se enfrentan a sus propios errores.