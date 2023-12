¿Cuándo un deseo se convierte en absurdo?

El terapeuta sostuvo que dentro de los deseos que pueden considerarse absurdos se encuentran aquellos de personas solteras en búsqueda de su pareja ideal. En este sentido, es importante entender que no se puede tener una pareja ideal si uno mismo no está en sintonía con esa idea. Si alguien no ha alcanzado madurez emocional o sigue inmerso en patrones de infidelidad, es improbable que encuentre a su pareja ideal.

Asimismo, señalo que hay quienes anhelan una mejor situación financiera pero continúan gastando de manera irresponsable, sin llevar un control presupuestario. Viviendo más allá de sus posibilidades, adquiriendo bienes que no pueden mantener y buscando llenar vacíos internos con posesiones materiales. Estas acciones reflejan una baja autoestima, asociando su valía con marcas o posesiones.

Es esencial realizar una evaluación personal y adoptar estrategias nuevas para alcanzar los sueños deseados. El camino implica trabajo constante, estableciendo metas a corto plazo para avanzar de manera más efectiva y confiando en el propio instinto.