Cuando no sólo el dinero vale: Parece PLD cuenta con muchos recursos pecuniarios

Danilo Medina, después de dirigir un desastroso Gobierno de 8 años consecutivos y su gran afán de poder personal que llevó a la división de su Partido de la Liberación Dominicana, en el que parece que todas sus acciones tenían como basamento la corrupción para enriquecer funcionarios pretende seguir siendo un gran líder. Durante su gobierno no fueron pocas las escuelas construidas con grandes vicios de construcción, demás no está decir que sin que se tomara en cuenta la devastación ecológica, al construir sobre suelos de primerísima calidad como los de algunos campos del Cibao Central, pero además extrayendo materiales que devastan cuencas hidrográficas. Además, a los contratistas se le dejaba de pagar o se retrasaban mucho en el pago, lo que al parecer provocó hasta un suicidio.

La Oficina Metropolitana de Trasporte fue muy agresiva con las multas en el gobierno de Medina, todo indica que algunas no se justificaban. En su afán de libre comercio, pareciendo que se favorecía con los acuerdos con Venezuela, sin que se reflejara en la rebaja de los derivados del petróleo a los consumidores, muchos productos agropecuarios subieron de precios y descendieron en calidad para el consumidor local, mientras según parece se exportaban hacia Venezuela mediante acuerdos de trueque o sin este. Los gobiernos de Danilo y de Hipólito parecieron tan infaustos como el de El Triunvirato, sin pretender justificar para nada los de Leonel y este de Abinader, ya que por demás está decir que estos últimos y también Danilo han dado grandes demostraciones de vocación por la privatización enajenando al Estado de lo que fue su patrimonio.

La inversión pública en los gobiernos de Danilo Medina se evaporó como los rayos solares evaporan las aguas del mar, cuando el cielo está despejado en la cúpula celeste que cubre como un manto la mar océano. ¿Para que sirvió esa inversión pública que se hizo en el gobierno del presidente oriundo de la productiva provincia de San Juan? ¿A que dio pábulo esa inversión? No se nota ninguna mejoría en la educación dominicana, si se nota y se sigue notando escuelas nuevas mal construidas y escuelas viejas y hasta en casuchas de madera en algunos lugares; se nota en este gobierno después de tres años que la educación no ha mejorado; se nota que este gobierno da pábulo a la privatización de la educación superior como Danilo también dio pábulo a ella y se olvida de la UASD, por lo que este gobierno sigue prestando mucha atención a la privatización en general y apoya a las universidades privadas.

Debemos suponer y sería lógico que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido con muchas gentes que se ha enriquecido, valiéndose de su inserción en la burocracia gubernamental y en función de las acusaciones de corrupción que desde los medios de difusión se le hacían que parecían ciertas, porque sobre todo en los tiempos que Danilo gobernó este se hacía de la vista gorda y casi no respondía. No creemos que siempre el que calla otorga, pero en este caso creemos que sí aplica, porque un jefe de Estado debe demostrar que es trasparente si se le acusa de que no lo es.

El otrora exitoso jefe de campaña del PLD, Francisco Javier García, anunció su renuncia de jefe de campaña del candidato Abel Martínez Durán, actual alcalde de Santiago; Danilo Medina, responde a los medios que Francisco Javier García no se va del PLD y que ese partido está muy fuerte. Lo cierto es que ese discurso del ex presidente no convence casi a Nadie y ni el mismo lo cree. No todo se resuelve con el poder del oro corruptor. Hoy el PLD parece más un partido de zafacón que otra cosa; el presidente dijo que él no se comería un tiburón podrido, aludiendo a que no iba a haber corrupción en su gobierno, pero si comparamos al Partido de la Liberación Dominicana con la comida es una bazofia o una piltrafa (para quien escribe también vale la comparación para todos los demás partidos del sistema).

Creo que un buen artículo que retrata un poco al PLD, fue el que escribió el columnista Ciprián en el Listín Diario, cuando dio cuenta de que el PLD no respondía con una defensa contundente a las acusaciones de corrupción y siempre se ausentaba de la lucha de los sectores populares. En ese artículo señaló que con pocas bombas controlaron unas protestas del PLD contra las acusaciones de corrupción. En otro artículo da cuenta de que la renuncia de Francisco Javier García abre brecha para fortaleza de Leonel. Esto último está por verse.

Danilo, según parece, trató de sostenerse manteniendo una nómina de servidores públicos abultada. Pues según declaraciones de Miguel Ceara Hatton, el año pasado estaba en mucho más de 600,000, pero se había reducido un poco según este último. Sin embargo, eso implicó casi la triplicaría entre 2012 y 2020, porque Danilo Terminó su primer mandato con 320,104 servidores públicos, habiendo subido su nómina de 227,228 que encontró a esa cantidad con un aumento de más de 92,000 empleados entre 2012 y el 2016, lo que significa un aumento de unos 92,876 servidores; al inicios de 2017 el aumento de dicha nomina era de más de 150,000 empleados; para febrero del 2017 ya llegaba a 381,974 (Diario Libre 26 de febrero 2017). Eso significó en tan sólo cinco meses aumentó en casi 62 mil servidores dicha nómina.

Según Ceara Hatton en el 2022 la nómina pública estaba bajando, pero de acuerdo a esas declaraciones la baja era ligera. La realidad es que ni el PLD, ni el PRM, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PRSC, ni el PRSC y ni el PRD, así como tampoco Alianza país y otros partidos pequeños plantean soluciones a los problemas nacionales. No se cuestiona la hegemonía del capital financiero que debe ser extirpada de raíz de la economía, al igual que el gran capital, ni se habla de la crisis ambiental y sanitaria, ni de la mega minería que amenaza la agricultura y el sargazo y se quiere seguir apostando al turismo masivo; ni de los problemas de los barrios, donde viven los excluidos y son caldo de cultivo de las pandillas por la miseria y la indigencia (pobreza extrema). En fin Abinader es más de lo mismo y el PLD no parece poderlo enfrentar. Abinader parece tiene vocación de usar la brutalidad y defender el gran capital que representa.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado