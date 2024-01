Cuando Nikola Jokic visita Filadelfia, su amor por los caballos y el aro chocan

Nikola Jokic junto a uno de sus caballos.

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- No mucho después de que Nikola Jokic llegara a la NBA y mostrara las habilidades únicas que lo encaminaron hacia la grandeza de todos los tiempos, buscó agresivamente a aquellos que pudieran ayudarlo a mejorar su juego.

Entonces se conectó con un hombre de 5 pies 9 pulgadas en Nueva Jersey, en las afueras de Filadelfia, que nunca ganó un centavo jugando o entrenando baloncesto.

Esperar. ¿Crees que esto se trata de baloncesto?

Como se mencionó anteriormente, se trata del juego de Jokic. Serían carreras y entrenamiento de caballos.

El baloncesto es su trabajo. Pero ¿caballos? Eso pertenece a su corazón y a su alma. Ahí es donde está en paz. Y eso lo llevó a llamar a un conductor de arnés que, al principio, pensó que se trataba de una broma. No, sólo el Joker.

“Para ser honesto, me sorprendió un poco”, dijo Tim Tetrick. “Yo estaba como, ‘¿Para qué quiere hablar conmigo el mejor jugador de baloncesto del mundo, sabes?’ Pero luego conocí su pasión por lo que hago. Nos conectamos y nos hicimos grandes amigos hasta el día de hoy. Es algo genial”.

En realidad, fue Jokic quien quedó deslumbrado. Tetrick (pronunciado TEE-trick) es una leyenda en las carreras de trineos, miembro del Salón de la Fama, séptimo de todos los tiempos en victorias (más de 13.000) y tercero en ganancias (cerca de 270 millones de dólares).

La primera vez que se encontraron, el juego reconoció el juego.

“Eres una superestrella”, le dijo Jokic. «Eres una superestrella».

Siempre que los Nuggets visiten Filadelfia, adivinen qué actividad espera más hacer Jokic: visitar los establos y las pistas en Jersey con Tetrick, o brazo -¿luchar contra Joel Embiid por los rebotes y otro trofeo de MVP de Kia?

Aros + caballos = Felicidad

La conocida pasión de Jokic por los caballos corre profundamente en su sangre, al igual que el golf consume a Stephen Curry. Jokic posee varios corceles y opera un establo en Serbia. En la temporada baja, es más probable que esté en la pista o en los senderos de su enorme propiedad que en el gimnasio, apretando su cuerpo de 6 pies 11 pulgadas y 284 libras con un arnés.

Una escena que captó la esencia del hombre ocurrió en 2022, cuando Jokic regresaba de un día de ruta. Con un caballo remolcándolo hasta su casa en Serbia, el entrenador Michael Malone y otros miembros de los Nuggets esperaban afuera, ansiosos por sorprenderlo con el trofeo de MVP.

No dispuesto a limitar su pasión a los meses de verano, Jokic quería acceder a la comunidad de carreras de Estados Unidos, donde pasa la mayor parte del año con los Nuggets. Y eso lo llevó a Tetrick… y a otro tipo de hogar.

Siempre que está entre estos hombres (y tenga en cuenta que muchos de estos ciclistas son aproximadamente dos pies más bajos y más de cien libras más livianos que él), Jokic está ansioso por pasar desapercibido. Por supuesto, es todo un espectáculo.

Está en su elemento y en su elemento, absorbiendo todo el conocimiento posible de los entrenadores y conductores, hablando el idioma (de los caballos, no el serbio) y conectándose con rápidas y poderosas criaturas de cuatro patas.

John Campbell, considerado el Michael Jordan o LeBron James (su elección) de los conductores de trineos norteamericanos, una vez pasó un tiempo con Jokic en Estocolmo, Suecia, en Elitloppet, el evento anual de trote más importante. Y notó que Jokic era un niño desatado en Disney World.

“Estaba ahí calentando a los caballos”, dijo Campbell. “Pude charlar con él más tarde ese día. Se ilumina cuando habla de caballos. Son adictivos. Las personas que pasan tiempo con ellos se sienten atraídas por ellos. Aprendes a amarlos”.

Hay diferentes tipos de discípulos en las carreras de caballos. A Jokic le gustan las carreras de trineos, que se remontan a siglos atrás, donde los caballos (Standardbreds) trotan o corren a un ritmo, tirando de un conductor en un carro de dos ruedas. Es grande en Europa. Una vez que le pilló el gusanillo, su tiempo lo dividió entre caballos y aros.

«Son animales magníficos», dijo Tetrick. “Podemos verlos correr en la pista y creo que Joker y yo apreciamos que estos caballos son diferentes a los pura sangre. Simplemente un animal realmente agradable. Nos gusta estar cerca de ellos”.

Una gran influencia con 5 pies 9 pulgadas

Tetrick proviene de una familia de caballos: su padre trabajaba en el negocio de la granja familiar en la zona rural de Illinois. Casualmente, Tetrick creció durante la dinastía de los Chicago Bulls y, al igual que Jokic, adoptó un par de pasiones.

“Yo era un chico de Jordan y [Scottie] Pippen”, dijo. “Me encantaron esos equipos. Me convirtió en un gran aficionado al baloncesto”.

Fue lo suficientemente inteligente como para elegir la profesión adecuada. Su tamaño tuvo algo que ver con eso. Tetrick se convirtió en cuatro veces piloto del año por la Asociación de Escritores de Arneses de EE. UU., un piloto muy solicitado entre los entrenadores, y ganó el Hambletonian 2012 (el Derby de Kentucky de las carreras de trineos).

«Timmy tiene una habilidad innata para conducir caballos, su sentido del ritmo, su sentido del ritmo, su capacidad para descubrir de qué es capaz su caballo», dijo Campbell. «Es un gran embajador de nuestro deporte y será recordado como uno de los grandes».

Casi al mismo tiempo, al otro lado del mundo, Jokic prefirió el baloncesto a las carreras, y el tamaño también tuvo algo que ver con eso.

“Obviamente, nunca podría competir profesionalmente”, dijo Tetrick. “La mayoría de nuestros muchachos miden 5-9 y pesan entre 150 y 155 libras. Le costará competir a un alto nivel. Oye, mido 5-9, ¿cómo voy a jugar en la NBA?

Sin embargo, su interés compartido borró todas las diferencias físicas entre ellos.

“A mí me gustaba el baloncesto y a él le gustaban los caballos. Condujo a una amistad”, dijo Tetrick.

Han pasado tiempo en las casas de los demás. Jokic lo recogerá en el aeropuerto de Denver y la superestrella de la NBA “ha abrazado a mis hijos como 100 veces”, dijo Tetrick. Un problema: ambos buscan un escape de sus trabajos profesionales.

“Él siempre se enoja conmigo. Él dice: «No quiero hablar de baloncesto». Y yo digo: ‘No quiero hablar de caballos’. Así que aquí tendremos que encontrarnos en el medio.’ Nos reímos de eso”, dijo Tetrick.

Jokic suele ganar. Y así, cuando el calendario de la NBA lo permita, los dos conducirán durante horas por la Jersey Turnpike y recorrerán todas las grandes granjas y la pista Meadowlands en el norte de Jersey y Yonkers en Nueva York.

Al principio, cuando un famoso hombre de 7 pies se metió dentro de una habitación llena de gente a caballo o golpeó los establos, las cabezas se giraron y los dedos señalaron. Pero ahora, ver a Jokic aparecer y socializar no genera el mismo nivel de conmoción que antes. La comunidad racial lo conoce y lo abraza.

«Lo sorprendente es lo amable que es con todos», dijo Tetrick. “Toma fotografías, saluda. Creo que le gusta estar rodeado de gente de los caballos. Parece que le gustan más los caballos que el mundo del baloncesto, al menos para mí”.

Es necesario algo de contexto: Jokic no podría convertirse en dos veces MVP y ya en uno de los mejores pívots de la historia sin el amor por el baloncesto. Tetrick vio eso el verano pasado cuando Jokic logró un triple-doble en la postemporada y levantó el trofeo del campeonato .

“Estaba muy feliz por él”, dijo. «Pensé que trabajó muy duro para lograrlo y lo logró».

Un estudioso del ‘juego’

Cuando el tiempo lo permite, Jokic se propone observar a Tetrick en su elemento. Una noche en la pista está bien aprovechada para alguien que es el mayor fanático de Tetrick.

«Lo llevé a Dover Downs y no estaba pasando una buena noche», dijo Tetrick. “Las primeras seis carreras no gané ninguna. Y él dice: ‘Tim, ¿cómo es que cuando vienes a los juegos, yo gano, y cuando me traes a las carreras, apestas?’ Lo diría delante de todos los conductores”.

Tetrick no pierde a menudo. Y el gran ganador es su relación. Tetrick y su familia estarán en el juego el martes para aprender baloncesto: los Nuggets solo aparecen una vez por temporada en Filadelfia.

Quizás también hablen de caballos.

Como dice Tetrick, “su pasión son los caballos y su trabajo es el baloncesto”. Uno de los mayores ganadores de las carreras de trineos, jinete toda su vida, ve las señales y sabe hacia dónde se dirige:

“Cada vez que lo llevo con algunos de los entrenadores más importantes del juego, quiere ir a la granja, quiere ver cómo se alimentan los caballos, quiere ver cómo entrenan. Joker está escribiendo estas cosas en su cabeza para poder usarlas más adelante en la vida. Va a ser entrenador de caballos cuando termine de jugar”.

