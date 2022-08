Cuando la sociedad aísla a sus viejos y corta su autoridad…

¨Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan joven que hoy no pudiese morir¨.

—Fernando de Rojas

En los últimos años en la cultura occidental, la juventud es el fenómeno que domina el ámbito social, cultural y el mercado laboral, son ellos los que marcan las tendencias, influyen en los medios de comunicación, son una generación sin límites. para nadie es un secreto que la juventud ha desplazado a las personas de la tercera edad relegándolos a una posición subalterna; a merced de una cultura que rinde honor a la juventud. Esto no sucede así en los países orientales, donde los mayores y ancianos tienen una posición privilegiada muy diferente a la de las culturas occidentales, estos se convierten en el pilar de la sociedad, las raíces de esta profunda admiración y respeto está en los cimientos del pensamiento religioso, Confucio decía que “si uno no demuestra respeto hacia los ancianos, ¿en qué se diferencia el hombre de los animales?”, Si bien es cierto que en todas las civilizaciones y en las diferentes sociedades humanas el culto a la juventud ha sido un fenómeno recurrente, no menos cierto es que nuestra cultura occidental en la actualidad fue irrumpida por un conjunto de cambios bruscos en comparación con épocas anteriores, por ejemplo en el siglo V y IV en la antigua Grecia, donde se alababa los cuerpos jóvenes, y lo vemos reflejado en las grandes pinturas y esculturas de la época, a la par de ese fervor por la juventud, los ancianos sofistas y filósofos maestros de la retórica, eran admirados, respetados, valorados y premiados por la experiencia y sabiduría que transmitían en sus discursos de oratoria en las plazas de Atenas.

En estos tiempos existe una sobrevaloración de la juventud, generalizan estereotipos que condicionan a los ancianos a aceptar una realidad montada sobre prejuicios que finalmente lo conducen a la resignación y a la marginación. En este contexto no es extraño que muchas de las personas que están cruzando el umbral entre juventud y edad madura se enfrenten a una lucha inútil por aferrarse a la juventud, lo que les puede generar por consecuencia importantes sentimientos de frustración y temores ante el propio envejecimiento. Importa señalar que el contexto social juega en contra de los adultos mayores, dificultando su convivencia y afectando su salud emocional al perder la motivación por realizar las labores para las que están capacitados. Este culto a la juventud nos ha ido convirtiendo en una sociedad incapaz de valorar y apreciar la vejez y como consecuencia de esto, aquellos que no gozan del encanto de la juventud son desterrados y anulados profesionalmente y condenados a un aislamiento laboral y social inhumano, discriminatorio e injusto, esta es la razón por la cual hemos llegado a aspiraciones risibles por conservarla y a estilos ridículos en el comportamiento y en el modo de vestir. Así pues, desde la televisión, el cine, la publicidad, la moda o incluso el arte impera la imagen de la gente joven, mientras que la senectud es desplazada y descalificada. Ese culto a la juventud que la publicidad sigue alimentando en nuestras conciencias, está llevando a la sociedad a padecer de infantilismo adulto.

Lo que sí es una realidad innegable es que el tiempo avanza inexorablemente incluso cuando estamos paralizados en medio de su fluir colgados de un perchero, su paso es infalible, y como dice los libros de Eclesiastés “Una generación pasa, y otra generación viene; pero la tierra permanece para siempre¨. y esa juventud que pregona su primacía están trabajando para su propia marginación, y construyendo expectativas sobre sus propios futuros, los jóvenes de hoy serán los viejos del mañana y deberán enfrentar esa etapa con los propios estereotipos que hoy construyen y como dice la canción de Serrat ´´quizás, llegar a viejo sería todo un progreso si en lugar de arrinconarlos en la historia convertidos en fantasmas con memoria, si entendiésemos que a la vuelta de la esquina todos llevamos un viejo encima´´. La dictadura de la juventud se ha convertido en su propia amenaza y en un par de años se verán enfrentados al mundo donde no hay cabida para el adulto mayor y en el que no se podrán reconocer jamás.

En la actualidad ese desplazamiento de los adultos mayores es debido, entre otros aspectos a que el conocimiento es asequible en tiempo real desde cualquier cultura y en cualquier parte a través de la universalización del internet cuya infraestructura de comunicación es utilizada de manera cada vez más intensiva y efectiva, y el conocimiento que tardaba años en obtenerse y que era transmitido de boca en boca, de generación en generación, ahora está disponible en segundos, ocasionado que los mayores se hayan quedado sin un rol social y formativo reconocido y hoy son excluidos y percibidos como cargas dependientes de cuidados, y de apoyo económico, anulando su papel esencial de ser ellos los verdaderos guías del comportamiento, cuidadores y donantes de su tiempo, energía, conocimientos, apoyo afectivo, material y económico a la familia y a la sociedad.

La era post moderna es una época caracterizada por la ausencia de signos de sentimentalismos, por ser una época de apariencias, donde resulta ridículo mostrar debilidades, exhibir las pasiones, declarar el amor, llorar, manifestar las emociones, como lo es en el caso de la muerte, donde lo correcto es no mostrar el dolor, se trata de permanecer estoico y digno. Esta era rompe con todo lo instituido en los siglos XVII y XVIII para dar paso a los valores hedonistas, los cuales han generado una nueva forma de control de los comportamientos, una nueva fase en la historia del individualismo, existe una ruptura con las jerarquías familiares y con las tradiciones, la gente quiere vivir el presente, conservarse joven, lo que significa retracción del tiempo social e individual, es una época regida por las imágenes e informaciones, deportes y viajes, formación y cuidados médicos, búsqueda de calidad de vida, pasión por la personalidad, y lo preocupante es que ese individualismo personalizado se ha vuelto legítimo y ya no encuentra oposición,

En nuestro país los profesionales medios de más de cincuenta años difícilmente son reclutados por las empresas, aunque cuente con las competencias necesarias y aunque estén en plena capacidad mental, física y emocional para ejercer su trabajo y por igual cuando hay reducción de personal son los primeros en encabezar las listas, y la pregunta que nos surge es ¿cuál es el objetivo del reclutamiento? ¿cuales son las competencias que estamos buscando? ¿Es para una competencia de campo y pista, o de un maratón olímpico o competencias para deportes extremos? O es para desempeñar una función en la que los adultos mayores por su sentido de compromiso podrían ejercer perfectamente. Es incuestionable que los adultos mayores representan un aporte significativo en la productividad de empresas en las que se requiere mayor desarrollo de competencias como lealtad, conocimiento, sentido de pertenencia, responsabilidad y puntualidad, mientras que los jóvenes tienen alta tasa de movilidad, indisciplina, impuntualidad y demasiado ego.

Otra pregunta que nos surge es ¿cuándo se impuso culturalmente esa fijación absoluta de la imagen de la juventud? ¿en qué momento fueron los adultos mayores despojados de manera abrupta, de su espacio para cederlo al relevo generacional? ¿de dónde procede ese poder para transformar el mundo a su medida? Nos referimos a la enorme influencia que ejerce la juventud en la sociedad de hoy, la cual es tan poderosa que provocó grandes innovaciones, entre ellas en la industria de la ropa, de la moda, en la música, en las costumbres, han transformado la industria automotriz, han transformado los lugares de trabajo, los lugares de diversión, han modificado la naturaleza de las relaciones humanas y sus instituciones, han influido en los mercados financieros, han modificado las tecnologías, transformado la industria de los alimentos y de los medicamentos, a la par de estas manifestaciones se muestra al individuo como el soberano, con nuevas actitudes entre ellas: apatía, indiferencia, deserción, nueva organización de la personalidad: narcisismo, nuevas modalidades de la relación social, desapego emocional, es el fin de la cultura sentimental.

¿Cuáles debieron ser las razones para que se produjera un cambio tan impetuoso? Existen muchas teorías al respecto, pero el hecho de representar el grupo demográfico más grande del mundo es una razón de peso, por lo que es entendible que el mercado este dirigido a ese target. Una visión más amplia de ese impacto lo revela la composición de la edad global según la organización de Naciones Unidas, ONU, en 2020, los jóvenes de la edad de 20 años representaron el 33% de la población mundial y los jóvenes entre 20 y 39 años figuraron el 29.9%, esto quiere decir que entre la edad de 20 y 39 años componen el 63% del total de la población mundial. Otra razón es que fueron insertados al mercado laboral a raíz de las necesidades generadas por la segunda guerra mundial y accedieron a un poder adquisitivo nunca visto en la población joven, convirtiéndose así en los mayores consumidores. La juventud no sólo emerge de la Segunda Guerra Mundial como sujeto de consumo, sino también como un actor social ya claramente definido.

No obstante, según el levantamiento de la ONU en 2020 los adultos entre 40 y 59 años componen el 23.10% y los adultos mayores situados entre la edad de 60 y 69 años el 11.18%, es decir que entre los adultos y los adultos mayores componen el 34.28% de la población mundial, lo cual es una cantidad considerable que debería ser apreciada para cambiar la cultura de que solo lo que es joven es estimado, sobre todo en estos momentos en que la tendencia es hacia un decrecimiento de la población y cambio en su estructura, debido a una disminución de las tasas de natalidad. Deberíamos darnos cuenta, de que esta generación de jóvenes que transformaron todo un planeta a su imagen y semejanza, irán envejeciendo y muriendo y darán paso a una nueva cultura que dejará marcada para siempre a la sociedad. El principal reto de un país en el que su población se enfrenta a un gradual envejecimiento es la productividad, mientras más oportunidades se les dé a los adultos mayores, mayor serán las personas laboralmente activas y mayores los niveles de productividad. El mercado de trabajo, deberá compensar la caída de la población en edad activa con una mayor participación de las mujeres y adultos mayores en actividades de alta productividad, por lo que se debería legislar para que tanto las instituciones públicas o empresas privadas contengan en sus nóminas una cuota de adultos mayores, lo cual representa un gran avance para mitigar la marginación, .

Nuestro gran desafío es estrechar la desigualdad y la vulnerabilidad de los grupos más desprotegidos de la Sociedad que son los adultos mayores y nuestro reto debe ser el devolverles el papel que les corresponde, esto se logra cuando entendamos y apreciemos todo el valor que nos pueden transmitir, ya que, al fin y al cabo, es la memoria histórica aquello que nos permite evolucionar y entender quiénes somos como grupo social y aquello que nos permite recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creemos que estos planteamientos sobre la vejez, puede contribuir a sopesar la inhumana percepción que predominan en nuestra sociedad y en la mayoría de las sociedades del mundo sobre la vejez y puede resultar un aporte a su reflexión y cuestionamiento, para si dar un paso positivo para mitigar los daños que esta sociedad les hace a los envejecientes que en gran medida limitan sus posibilidades de participar activamente en la sociedad producto de su exclusión social y laboral.

¨Hay que luchar contra la idea de que el viejo es funcionalmente limitado, la mayoría de la población anciana no se halla impedida¨

Dr. Ricardo Moragas, gerontólogo

Por Jacoba Hasbún

