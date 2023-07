Cuando la ilegalidad transgrede la salud

Desde hace varios meses, se han estado presentando situaciones escandalosas al descubrirse personas extranjeras establecidas en el país, ejerciendo un oficio bajo el amparo de una titulación falsa, y además en casos particulares realizando procedimientos que involucran intervenciones a pacientes, generalmente mujeres que en la búsqueda de la belleza se exponen a todo tipo de riesgos, alucinadas por las promociones en las páginas de la empresa o centro que son capaces de deslumbrar hasta al más exigente con el mercadeo de la magia de un cuerpo o una cara perfecta , sin complicaciones y con la mínima invasión.

Muchos nativos , también se han atrevido a violentar las leyes del país, y durante años han ejercido su oficio , sin haber completado su plan de estudio, y mucho menos haberse graduado perdiendo un tiempo precioso en su vida, que le alcanzaba para haberse titulado.

En otros casos exhiben una certificación de un entrenamiento adquirido de manera formal, pero en la práctica aplican otros, a través del cual han dañado a varios de sus pacientes.

En cualquiera de las modalidades, se ha transgredido la ética, al incursionar de manera incorrecta en áreas tan sensibles como es la salud en todas sus manifestaciones, y más cuando se trata de una de las etapas más vulnerable de la vida, como es la niñez con condiciones especiales, como es el caso de la seudocientífica ocurrido recientemente.

Hay varios temas:

• Personas ejerciendo con títulos falsos, en centros no habilitados por el Ministerio correspondiente.

• Personas ejerciendo con títulos legales, en centros no habilitados por el Ministerio correspondiente.

• Centros de belleza no habilitados para salud, con personas no autorizadas para realizar intervenciones y procedimientos supuestamente, “mínimamente invasivos “, promovidos sin pudor en las redes, y que igual pueden generar daños al paciente.

Nos consta el rigor del proceso de las habilitaciones, por lo menos en salud, el gran tiempo y recursos que gasta el profesional solicitante, cuando quiere cumplir con todas las exigencias de los protocolos que presenta la institución habilitante.

Y tan fácil que les resulta a los transgresores de las leyes instalarse sin cumplir las reglas y pasar mucho tiempo antes de descubrirse su estatus.

El país tiene sus debilidades a pesar de las exigencias con los que quieren cumplir. No hay fronteras, entre los procedimientos estéticos ofertados por los empíricos y técnicos, versus las competencias de los que se han titulado en academias superiores, que los faculta para cualquier intervención con calidad y seguridad.

¡Con la salud física y mental no se juega!.

“la experiencia no es suficiente para amparar una ilegalidad, hace falta la titulación y su evidencia” .

Por Dra. Rosel Fernández Lerebours

La autora es médico salubrista, inmunóloga, bioquímica, Bioanalista, diplomada en entornos virtuales.

Universidad Autónoma de Santo Domingo

Relacionado