Cuando el intelecto está condicionado

1.- Es una verdad axiomática, indiscutible, que la superestructura social está compuesta por el conjunto de ideas sociales, llámese políticas, filosóficas, religiosas, etc., y las instituciones surgidas sobre un determinado régimen económico.

2.- En sociedades humanas estructuradas con una composición clasista heterogénea, la ideología predominante es la de las clases que controlan el Estado.

3.- El sistema social dominante ejerce influencia determinante en la facultad de pensar de la generalidad de los habitantes de una comunidad. El entendimiento está condicionado a los propósitos del poder social.

6.- El ciudadano muy culto al servicio de lo que conviene a la minoría, su misión es, desde cualquier medio informativo de masas, no entrometerse, no meterse en camisa de once varas. Está obligado a no inmiscuirse y si abre la boca es para decir que todo está bien como está.

4.- Por muchos medios de comunicación existentes en un país, los conceptos, el ideario plasmado en ellos, gira alrededor de lo que conviene al orden establecido, al statu quo.

5.- No son los periódicos que penetran en el cerebro de los miembros de la comunidad, sino el contenido de los mismos, lo expuesto en cada noticia o artículo de fondo.

7.- La realidad dominicana prueba que por grande que sea la cantidad de periódicos, emisoras y canales de televisión existentes, no por eso el pueblo está debidamente informado, como tampoco la proliferación de partidos del sistema es signo de mucha, decente y provechosa democracia.

8.- La persona que tiene su mente educada para responder a los intereses del poder político, está para santificar las taras sociales, no para ponerse a cuestionar, poner en tela de juicio ni mucho menos objetar.

9.- En nuestro medio, la diversidad de intelectuales que trabajan para órganos informativos, lucen estar bajo censura, pero no, lo que ocurre es que su ideología le guía, le manda a no recriminar y a solo aplaudir, aprobar, nunca condenar.

10.- Aquel que hace de entrevistador en un programa de radio o televisión, porque sus ideas dependen del sistema social, por lo general no formula preguntas cuestionando el régimen social, no importa lo atrasado o injusto que sea.

11.- No destacar los males sociales como causados por el modelo económico decadente, es normal en quien está subordinado a la influencia de las opiniones sistémicas.

12.- En un país como el nuestro, por la forma que está organizada la sociedad, si no difícil, resulta casi imposible escuchar a los políticos sistémicos, cuestionar la causa generadora de los males que lesionan vivamente a la población dominicana.

13.- El pueblo dominicano está muy triste por los tantos muertos ocurridos recientemente, pero la mujer o el hombre del sistema, aunque de muchas luces, debe estar listo para no atreverse a hablar contra lo que daña al país por sus limitaciones estructurales, fruto de la desigualdad.

14.- Se evidencia que la manera de pensar de la mayoría de los dominicanos y las dominicanas, está sometida a las ideas de los grupos de poder.

15.- La mayoría de las personas de un país, para alcanzar el derecho y la posibilidad de pensar con libertad, y estar orientada de manera correcta, debe liberarse del dominio económico, político y social.

16.- Aunque el pueblo dominicano ha luchado y brega por el derecho a la información veraz, no lo ha logrado. Hasta ahora, ponerse en conocimiento, estar bien alertado y documentado, es solo un deseo, una justa aspiración.

Por: Ramón Antonio Veras