Cuando el dinero no es suficiente: Sech confiesa que le fueron infiel

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El artista panameño, Carlos Isaías Morales Williams, conocido artísticamente como Sech, reveló que su última relación sentimental culminó, porque su expareja le fue infiel.

“O sea, algo así” respondió el panameño cuando fue abordado por los chicos de Alofoke Radio Show, sobre si la ruptura se produjo por «infidelidad».

Luego de ser cuestionado sobre las infidelidades, el artista dijo: “siento que es algo que me pasó y a todo el mundo le ha pasado algo en la vida así (…) las cosas se dañaron y pues cada quien cogió su lugar”.

Sech explicó que, durante la relación amorosa, pasaron cosas que no debían pasar y que a pesar de todo, no quiere bucear en el tema porque su ex sigue siendo una dama.

Asimismo, expresó que escribió muchas canciones a raíz de lo sucedido en su relación pero muchas de esas, no salieron a la luz.

Durante la entrevista, el artista habló sobre sus grandes influencias musicales, la mayoría de su país Panamá, además, agradeció el apoyo de sus colegas quienes han sido clave en su carrera musical, como lo son Justin Quiles, Dimelo Flow, De La Ghetto, Arcángel, Bad Bunny, Daddy Yankee, Romeo Santos, entre otros.

También confesó que su familia no quería que se dedicara a la música, pero los genes no se equivocaron, ya que su madre canta, y casi todos sus hermanos se dedican a la música; logrado el éxito aún mantiene los pies sobre la tierra en especial por los consejos de su padre, quien siempre está atento a él , aparte de que recibió una buena crianza, con influencias de su tiempo en la iglesia, lugar donde aprendió a tocar varios instrumentos, en especial el piano.

