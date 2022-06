Cuando aplicarán el plan Giuliani

A veces por querer justificar terminamos haciendo más mal que bien, anda rodando una bola, una que dejan caer algunos funcionarios y sus seguidores en redes sociales: que la ola de violencia es creada, mandada por sabrá Dios quien.

Uno no sabe si se dan cuenta las implicaciones de ser verdad y que tanto les conviene admitir que eso podría ser cierto, en estrategia no son muy duchos al parecer.

Nos hace recordar cuando hablaron de terrorismo en el aeropuerto sin pararse a medir las consecuencias ni para el sector aeronáutico, ni para la seguridad, ni para el turismo, en fin para nuestra imagen como nación que vende al mundo que es segura, sólo para que luego terminarán siendo unos piperos, aunque no debería de extrañarnos la salida, en un país donde simples ladronzuelos pueden entrar al área de vuelo de un aeropuerto que se supone de los lugares más seguros, cualquier cosa puede suceder.

Pero pongámonos en el lugar de que sí, que ciertas manos, estén creando una situación de miedo, una percepción de inseguridad, de ser cierto, dónde estaban los organismos de seguridad? Planear algo así, no se lleva dos días, ni se hace de improviso y uno asume que esos organismos se ocupan de la seguridad interna, si no se dieron cuenta que esto venía, ni pudieron detenerlo para que los tenemos? Qué tan prudente es admitir que hay fuerzas, tienen el poder de poner el país patas arriba sin que las autoridades puedan hacer nada para prevenirlo ?

Las salidas fáciles nunca son tan fáciles, siempre dejan preguntas sin responder y producen otras con implicaciones aún más graves, pero dicho esto y siendo justos, no podemos decir que está es una situación que se inició en el 2020 aunque haya crecido bastante en los últimos dos años, todos los gobiernos hasta la fecha se han hecho los chivos locos con la delincuencia, porque esta se mantenía en la periferia y parecía que sólo nos llegaba la simple ratería, dejamos crecer el monstruo y he aquí los resultados, lo malo de estos planes, es que son reactivos, no eliminan el problema de raíz, aunque mejoran la “percepción” en la ciudadanía, no comentan el mismo error en su esfuerzo de escurrir el bulto y quedar bien con la población.

Y el plan Giuliani alguien sabe dónde está?