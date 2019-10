¿Cuáles personas viven  y mueren como hijas de Dios?

La creencia popular sostiene que todas las personas nacen, viven y mueren como hijas de Dios. Sin embargo, esa creencia es errada, a la luz de lo que enseña la Biblia. Veamos lo que señala la 1ra.carta del apóstol Juan, Capitulo 5, del versículo 1 al 5. Dice:

“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.

Pues, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y, sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” (Juan 3:1-5)

La frase “nacido de Dios” no se refiere al nacimiento natural o biológico. Se refiere al nacimiento del que habló Jesús a Nicodemo, un hombre que perteneció al grupo de los fariseos y que los judíos tuvieron como miembro principal.

Nicodemo había oído hablar y conocía cosas interesantes del ministerio de Jesús. Por eso, vino de noche y le dijo: “Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si Dios no está con él”(Juan 3:2)

Su declaración permite deducir, que Nicodemo y muchas otras personas, sabían que Jesús había venido de Dios. ¿Por qué lo sabían? Porque la gente comentaba, por todas partes, acerca de las señales, prodigios y maravillas que Jesús hacia públicamente. Por eso, Jesús dijo a Nicodemo:” De cierto, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios” “(Juan 3:3)

Como la advertencia de Jesús sorprendió a Nicodemo, este le preguntó con asombro: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?”(Juan 3:4)

Entonces, Jesús amplió la explicación que daba a Nicodemo y volvió a decirle: “En verdad, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Así que, no te asombres de que te haya dicho: “es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. “(Juan 3:5-8)

Nicodemo entendió, erróneamente, lo que Jesús trataba de explicarle. Pensaba que le pedía que naciera del vientre de su madre otra vez. Sin embargo, no era eso lo que Jesús quería que él entendiera. Trataba de que supiera el significado y la importancia de la experiencia espiritual del nuevo nacimiento.

Al Jesús aclarar a Nicodemo, que” lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es” enseñaba que la persona que no se arrepiente de sus pecados, ve todo carnalmente y es ciega espiritualmente. Por eso, no entiende los asuntos espirituales ni “puede entrar al reino de Dios”, donde gobierna lo espiritual en lugar de lo carnal.

Actualmente, Nicodemo tiene muchas personas que lo representan, porque están ciegas, desde el punto de vista espiritual. Ahora bien, ¿Cómo pueden superar sus confusiones espirituales? Pueden lograrlo, si entienden lo que la Biblia expresa y enseña al respecto.

En primer lugar, la persona tiene que reconocer y confesar sus pecados a Jesucristo. Entonces, recibe su perdón, nace de Dios y es adoptada como su hija. Además, debe reconocer y creer, de todo corazón, que Jesús es el Cristo, el Mesías, su Salvador, su Señor, el Ungido, el Verbo encanado y que fue el único ser humano que nació, vivió y murió como hijo de Dios. Las demás personas nacemos y vivimos como simples criaturas, hasta que nos arrepentimos de nuestros pecados y experimentamos el nuevo nacimiento.

En segundo lugar, la persona que experimenta el nuevo nacimiento o es nacida de Dios, lo ama y guarda sus mandamientos. Por ejemplo, no debe usar ningún material que haya encima o debajo del cielo, de la tierra o de las aguas, para fabricar “dioses ajenos a Dios”, como es la imagen o estatua de la Virgen de la Altagracia y de otros ídolos que existen en la República Dominicana.

Una persona nacida de Dios, no debe comprar ni tener ídolos en ningún lugar, debido a que Dios prohíbe que se les venere, honre y adore. Prohíbe que nos inclinemos y nos arrodillemos delante de ellos. Por tanto, la persona que realiza tales prácticas religiosas no ama a Dios, sino, lo desobedece, ofende y toma su Santo Nombre en vano.

Es lamentable que muchas de las fiestas oficiales que establece nuestro calendario, se celebren a los ídolos de nuestro país. Sin embargo, Dios las prohíbe y abomina, o sea, las maldice, detesta, odia y aborrece. Les producen asco. Es un asunto, que los líderes religiosos del patio, deben impedir, pero se hacen “los chivos locos” y no lo hacen. Deberían arrepentirse de ello, porque a Dios tendrán que rendir cuentas.

Es necesario entender, que la única fiesta buena y válida, ante los ojos y oídos de Dios, es la que hacen los verdaderos cristianos, diariamente, para alabar, exaltar y glorificar, exclusivamente, el Santo, Bendito y Glorioso Nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se debe hacer con todo nuestro corazón, alma, fuerza y espíritu para mostrar que amamos a Dios. Por estas razones, si usted no lo hace así, comience a hacerlo.

Por otra parte, nos damos cuenta que una persona ama a Dios, si muestra disposición para sufrir lo que padece su prójimo, si lo trata bien, si no asume actitudes envidiosas, ni es jactanciosas ni vanidosas y no hace cosas indebidas, como querer todo para sí, irritarse por cualquier cosa, guardar rencor, ser injusta o mentirosa. Además, debe ser capaz de sufrir, creer, esperar y soportar las imperfecciones de las demás personas y de obedecer, en todo tiempo y lugar, la Ley, mandamientos, ordenanzas, estatutos, preceptos y consejos de Dios (1Co 13:4-7)

Sobre todo, Dios aconseja que meditemos y hagamos lo siguiente:

“Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.

Reconoce a Dios en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto” (Proverbios 3:1-10)

Además, la Biblia enseña que los cristianos podemos vencer y obtener victoria sobre el mundo, por medio de la fe, o sea, teniendo certeza y convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y nos ha dado poder para amarlo, guardar sus mandamientos y derrotar a Satanás (1 de Juan 5:4; Hebreos 11:1 y 2 Corintios 2:11)

En lenguaje griego y hebreo, el mundo representa la realidad de lo que existe en el tiempo y el espacio, la cual es distinta a su Creador, a pesar de que los sistemas míticos babilónicos y egipcios y las especulaciones científicas y filosóficas la derivan de EL. No obstante, la cosmología hebrea sostiene que solo guarda relación con el hombre.

El mundo abarca dos realidades: la que se ve o material y la invisible. Esta última, representa”la corriente de este mundo”, o sea, vivir en los deseos de nuestra carne, pensando y haciendo lo que ella pide. Por eso nosotros, los que servimos a Jesucristo, éramos hijos de ira, como los demás (Efesios 2:2-3)

“La corriente de este mundo” representa la realidad del pecado, expresada mediante las ideas, actitudes, hábitos, comportamientos, valores, convencionalismos y tendencias, contrarias a Dios, que existieron en el pasado y existen en el presente.

En vista de ello, Dios llama a su pueblo a no dejarse arrastrar por la “corriente del mundo.” En cambio, desea que adopte “la mente de Cristo” y sus actitudes, para que derrote a Satanás, el príncipe de este mundo y obtenga la victoria por medio de la fe, o sea, de la certeza y convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y nos ha dado poder para amarlo y guardar sus mandamientos (1 de Juan 5:4; Hebreos 11:1 y 2 Corintios 2:11)

Si guardamos los mandamientos de Dios podemos vivir y morir como sus hijos(as). Recordemos que Cristo murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los que murieron y vivimos conforme a su Palabra. (Romanos 14:8-9)

Por todo ello, Dios pide no juzgar ni menospreciar a nuestros hermanos, en razón de que todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo a rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho (Romanos 14:10) Así que, ¡Arrepiéntase! Porque el fin se acerca.

Por: Enrique Aquino Acosta

