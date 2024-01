¿Cual tema prefieren Haití, DNI?: Voten Honorables

El gobierno del cambio tiene un record de premios tipo granja. De Haití pidiendo intervención, regalando tierra y olvidándose del canal. Con el DNI enviando señales de humo para el sello gomígrafo y sellar intenciones del viejo Chapita y la voz misteriosa que retumba en el congreso cada vez que se tiene la línea clara: Voten Honorables.

Esto va dejando una fragancia muy distinta al Chanel No.3 o al inmortal Paco Rabanne. Y en cambio retrotrae la famosa frase lapidaria de Elito, al criticar a un ex reformista de antaño cuando le dijo a la prensa: se hizo pupú fuera del cajón. Eso ha ocurrido con la ley del DNI y país lo sabe.

Son distintas fragancias pero todas ellas aplicables, a lo que se asemeja a un Foul por el Center Field en el quisqueya y se oye la voz te Tomas, cayó en el mar.

El gobierno del Cambio Insiste en pedir Intervención en Haití y también en dialogar no se que, para intentar deponer la lucha por los principios democráticos, que tanta sangre ha costado al país. Una lucha del gobierno nati muerta por ser parte del espíritu del Sátrapa Chapita, un pueblo cansando de tantos sufrimientos, burlas y mentiras.

Pero para intentar cambiar de canal, de esta lucha que no muere ni morirá, hasta que esa ley despótica sea derogada, ahí le vamos con el canal fronterizo y el nuevo show en la ONU.

Un intento que no prosperará, pues la lucha por las conquistas los derechos fundamentales y constitucionales del país, no se negociaran, y mucho menos para complacer, posiciones que denigran y humillan al pueblo dominicano.

Pero bailemos el el GagaRengue con el tema Haitiano. A propósito, hoy vi una bella mujer bailando ponti meneo mati cuarta y por lo do, una música que entendí es de origen vecino, y solo atiné a recordar la frase popular: si como camina cocina guardame el con con.

Pero ya en serio, aunque nos tienen de mojiganga:

El canciller Álvarez volvió a insistir ante el consejo de seguridad de la ONU para que se produzca el envió de tropas a Haití, para lograr estabilizar el país y controlar las pandillas que azotan con violencia y muerte la población de aquel país.

El representante del gobierno haitiano pidió como algo urgente la intervención y dominicana secundo la petición, a la vez que recordó, que es la sexta ocasión que intercede y solicita el envió de las tropas aprobadas desde Kenia.

Pero hay situaciones que se han agravado tanto en Haití como en la República Dominicana. Por un lado el diferendo por el canal del rio masacre, ha quedado inconcluso y la misma construcción del muro en la frontera, se ha hecho dejando un espacio que pervierte el objeto de la delimitación territorial y favorece el irrespeto mútuo.

Por otro lado, la criminalidad en Haití ha continuado y las mismas autoridades han sabido entrar en conflictos violentos entre si, al menos es lo que se ha comunicado desde la comunidad de Juana Méndez.

Han continuado las muertes, las desapariciones, los secuestros, la quema de neumáticos, las amenazas entre las bandas y la comunidad. Y es evidente que el “gobierno de facto”, no ha podido controlar la situación con los recursos internos.

La división interna en Haití coloca de frente no solo las necesidad de paz de la población y la clase empresarial, con las pandillas o bandas y el mismo gobierno, pero también con el interés político en ese país, por lo que “las autoridades” no ha podido lograr establecer un clima de paz sostenible.

Los mismos opositores del gobierno de Haití han pedido la renuncia del presidente actual, a lo que se suma la amenaza de Guy Philipe, quien también exige la renuncia del del presidente, y hasta llama a los militares a la confrontación en una guerra civil.

El peligro es aún mayor, pues este líder haitiano golpista, también se sumó a las pretensiones del pueblo haitiano, para defender a cualquier precio el canal construido en el rio masacre, a pesar de que representa la causa de inconformidades dominicanas por las violaciones a los acuerdos fronterizos firmados entre ambos países desde el 1929.

Es conocido por la prensa internacional y local, que hace poco en Haití las bandas secuestraron 6 religiosas católicas, aunque hace pocas horas se anunciaba que habían sido liberadas. Esta situación provoco hasta la participación del vaticano, solicitando que las mismas sean liberadas.

Hace apenas unos días, se produjo el asesinato de un cónsul haitiano hecho que aun no ha sido esclarecido totalmente.

En el mismo día de hoy 25 d enero del 2024, la policía haitiana tuvo un enfrentamiento violento con bombazos y tiros con el grupo armado Bsap que se reveló contra el gobierno.

La situación en Haití está fuera de control, por eso vemos como un arma de doble filo el envió de tropas y nos manifestamos de acuerdo, con los representantes demócratas en los estados unidos, pues también creemos que la llegada de tropas a Haiti, agravara la situación de violencia, y personalmente creemos, que esos mil policías Kenianos tendrán que lograr una pronta retirada, luego de que muera un porcentaje importante de ellos en enfrentamientos.

El peligro se incrementa para nuestro país, por la insensatez del gobierno del cambio, que en lugar de mantenerse neutral también se suma a la petición de intervención de las tropas Kenianas en Haití. Si esto es parte del plan fusionista o reeleccionista, nos daremos cuenta próximamente, pues tal como lo hemos previsto, la crisis agravada obligará al gobierno dominicano, a volver al teatro de las escaramuzas militares y quien sabe sin con un paso adicional, que podría costar la vida de soldados y hasta de civiles en la frontera o en cualquier municipio del país, donde hay una gran cantidad de migrantes del país vecino.

No olvidemos que el caballo de Troya lo tenemos en cada municipio y que si no sabemos manejarnos, podríamos crear una situación incontrolable, con un pueblo que se ha preparado para el día D, por lo que no tiene mucho que perder.

En la participación del representante Haitiano ante el consejo de seguridad de la ONU, ratificó la necesidad de que se produzca la intervención militar, a pesar de las experiencias de la Minustah en Haití.

Mientras tanto el ministro de relaciones exteriores dominicano, requería por sexta vez el envió de las fuerzas militares para lograr la estabilización y el cese de la violencia en Haití.

También sobre este tema, el gobierno de Kenia representado en la ONU, indicó las medidas que eran necesarias tomar inmediatamente las tropas kenianas ingresen a tierra haitiana.

En la fuerza de la verdad insistimos en que a la República Dominicana no le luce solicitar aunque sea con otro nombre la intervención militar a ningún país, por razones históricas que no se tiene que recalcar. Y tampoco le luce a un PRM, que viene del partido revolucionario dominicano, que fue precisamente el derrocado y que provocó la invasión norteamericana en el 1965.

Localmente el tema más serio implica el rechazo de la población y de la mayoría de los sectores, a la nueva ley del DNI, donde aún el gobierno dominicano, no acepta con humildad el error cometido con la misma.

Y mientras tanto se intenta cambiar de página, sustituyendo este tema de la ley del calié, la ley 1-24 del DNI, que no dejará de estar en primera plana, ni en lamente de la opinión pública, pues afecta derechos fundamentales, y esa libertad de prensa no dejara de defenderse, hasta que esta ley sea derogada.

Ya las elecciones municipales están aquí, el mes de febrero comienza la próxima semana, y lo más lógico sería, que el país no tenga esas distorsiones que le suman mayor inseguridad al país.

No olvidemos que el 27 de febrero de este año, debe producirse la rendición de cuentas del presidente Abinader ante la Asamblea Nacional, y que las mismas fiestas patrias mantienen los ánimos de los buenos dominicanos encendidos, para la defensa en cualquier terreno de la soberanía nacional.

Y que ya con todas las demostraciones hechas por la actual gestión, no es posible adueñarse de un sentimiento Duartiano, que solo le pertenece a los verdaderos y buenos dominicanos.

Intentar capitalizar este tema, para callar las voces y la gente se olvide del intento con esa ley del Calie, no logrará su efecto, pues cada día que pasé, el tema del DNI estará sobre la mesa, el cual será un tema seguro de campaña tanto en las elecciones de febrero, pero sobre todo, en las elecciones congresuales y presidenciales del mes de mayo.

Por Julián Padilla