¿Cuál fue propósito de la creación?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ante el oleaje de sufrimiento, enfermedades, carencias económicas, dificultades y conflictos suscitados en el mundo puede que algunas personas se estén cuestionando cuál fue el propósito de Dios con la creación o si la humanidad está maldita.

Para el pastor Carlos de Santos la respuesta es esta última pregunta es un rotundo no, y aseguró que esa duda puede ser aclarada por el libro de Génesis 1:28: “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”.

Expuso que, “esto quiere decir que Dios nos bendijo, no nos maldijo”, pero usted se preguntará ¿Por qué un pueblo bendito sufre tantas desgracias e infelicidad?

Afianzó que el sufrimiento y toda la debacle de la humanidad ha sido provocado por el mismo hombre; sin embargo, adelantó que, “estamos en la antesala de la desaparición de todo lo que se llama pecado, maldad e impureza en la tierra, porque la biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol”.

En ese orden, el ministro puntualizó que “la intención del creador es que nosotros en paz; por eso, él nos dio todo lo que necesitábamos, todo estaba ahí en ese jardín para que cumpliésemos con ese propósito. De manera que, él no nos creó para que nosotros estemos viviendo estas épocas”.

Sostuvo que los tiempos de necesidad, engaños, mentiras y debacles presenciados en la actualidad no fueron nunca la intención de Dios al crear la humanidad, sino que todo es culpa del pecado.

“Afortunadamente estos tiempos que la humanidad ha estado viviendo no son por siempre, no van a ser eternos, por eso es muy importante que para continuar adelante tengamos claro que Dios no quiere maldad para nosotros, Dios no es un ser cruel y que Dios no tuvo intención de que nosotros viviéramos en esta tierra plagada de sufrimiento”, indicó.

“La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero no en la forma física, sino en pensamiento, lo que somo por dentro, la parte invisible, la esencia”, puntualizó el pastor mientras conducía el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

