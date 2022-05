¿Cuál es la frecuencia con la que debes cambiar las sábanas de tu cama?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REINO UNIDO.- De acuerdo con médicos y psicólogos que tratan el tema del sueño efectivo nos recomiendan que cambiemos la ropa de nuestras camas una vez a la semana o cada dos semanas como máximo.

La importancia de esta rutina es basada en la higiene de nuestra piel como factor más importante, ya que dormir en las mismas sábanas por más de una semana crea un cúmulo poco saludable de sudor y piel muerta que pueden crear ciertas afecciones en la epidermis.

Por otro lado, está la calidad de nuestro sueño que también depende mucho de esta práctica higiénica. De acuerdo con la doctora Lindsay Browning, psicóloga colegiada, neurocientífica y experta en sueño, dormir en una cama limpia crea un mejor flujo de aire y como consecuencia conseguimos el mejor sueño.

De acuerdo con investigaciones basadas en nueva encuesta en la que participaron 2.250 adultos en el Reino Unido, quedó demostrado que los factores género y estatus civil influyen en como cuidamos la higiene de nuestras camas ya que los resultados de este estudio arrojaron que las mujeres solteras cambian las sábanas con más frecuencia que los hombres.

De todos los encuestados de sexo masculino la mitad de solteros dijeron que no lavan sus sábanas durante cuatro meses seguidos, y 12% admitió que las lava cuando se acuerda, mientras que el 62% de las mujeres solteras dijo lavar su ropa de cama cada dos semanas y las que tienen parejas afirmaron hacerlo cada tres semanas.

Entre las posibles razones por las que los encuestados alegaron no cambiaban sus sábanas con la frecuencia debida un 67% dijo que se les olvidaba, un 35% que no quiere tomarse la molestia, y un 22% afirmó no tener suficiente ropa de cama limpia.

Relacionado