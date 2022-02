¿Cuál es el rol de los tokens en relación a las criptomonedas?

Comparte esta noticia

Se habla mucho de que algunas criptomonedas guardan relación con los tokens, en especial dentro del contexto del blockchain o cadena de bloques. Algunos podrían pensar que un token equivale a una criptomoneda, lo cual no siempre es así; existen varios aspectos que se deben considerar antes de establecer dicha equivalencia. Para empezar, el blockchain no genera tokens, sino que crea monedas de tipo crypto. Los tokens se suelen producir por otra parte de la cadena de bloques, la cual no tiene que ver con la validación de cada bloque. A su vez, cada token depende de lo que hayan establecido las condiciones y los términos de la empresa que los genere, además de cualquier otro documento legal que regule su utilización.

En el español “token” se suele entender fácilmente, sin necesidad de traducir la palabra a “ficha” o “unidad de intercambio”. Hoy en día muchos términos técnicos de las criptomonedas se han adoptado en el español. La utilidad de los tokens no es solo crear plusvalía o ganancia, sino también promueve el diseño de sistemas informáticos novedosos que permitan vender o comprar bienes y servicios. En ciertos casos es más fácil contabilizar tokens que fracciones de criptomonedas, como pasa con las monedas de tipo crypto más costosas.

¿Cómo influyen los tokens en los entornos de criptomonedas?

Cuando los tokens no forman parte de un ambiente relacionado con alguna criptomoneda, puede ser más complicado conseguir patrocinio de inversionistas y empresas dispuestas a participar. Habría que recurrir a las formas tradicionales de auspicio o “esponsorización”, lo cual no es lo ideal. En todo caso, los usuarios como tú no deberían preocuparse por este tema; sencillamente pueden entrar a BitiQ Sitio Oficial y observar todas las ventajas que ofrece. Ahora bien, resulta interesante conocer un poco de la dinámica que emplean las empresas al utilizar o no tokens, con el fin de saber que se puede esperar del servicio que presten. Por ejemplo, si se quiere invertir en una empresa nueva, los tokens permiten contar con múltiples formas de hacerlo, a diferencia de cuando no se utilizan tokens. A su vez, éstos elementos promueven la generación de entornos basados en código abierto, por lo que muchos pueden participar y modificar diversas plataformas, bien sea con fines de lucro o por el interés de la comunidad. Un ejemplo de cómo se puede utilizar el blockchain para fines educativos se puede encontrar en este ensayo.

¿Se necesita mucho conocimiento para emitir tokens?

En pocas palabras, no hace falta. Existen otros ecosistemas en los que se han utilizado tokens desde hace mucho tiempo, incluso antes de que llegaran a existir las criptomonedas. Por ejemplo, las millas de viajero frecuente se pueden ver como tokens porque son una representación abstracta de un activo físico (los viajes). Al igual que pasa en la aviación, las criptomonedas pueden contar con tokens que tengan un valor igual o similar, a manera de facilitar las operaciones de compra, venta, ahorro e inversión.

A su vez, su aplicación permite adaptarlos a diferentes criptomonedas, por lo que se prestan para muchos usos. No hay que ser un técnico con mucha experiencia y una capacitación avanzada para implementar tokens, ya que existen numerosas aplicaciones y páginas web que pueden automatizar el proceso. Solo hay que ingresar las variables o los parámetros correspondientes y el sistema lo trabaja por sí mismo. En el futuro se espera que se utilicen cada vez más tokens, gracias a las numerosas ventajas que ofrecen, como las que se mencionaron anteriormente. Lo cual ayudaría en gran forma a la generación de nuevas criptomonedas.

