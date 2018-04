¿Cuál es el miedo del grupo de Leonel a las primarias abiertas?

No hay forma lógica de justificar la actitud que tiene el grupo de Leonel Fernandez, y ahora el mismo sirviendo de vocero, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en contra de la expresión de la voluntad popular que significaría la implementación de unas primarias abiertas y simultáneas para elegir los candidatos que se presentaran en las elecciones del año 2020.

Es imposible, porque es una persona muy informada e inteligente, que no este enterado que en la mayoría de los países de latinoamerica, donde se practica la democracia, se ha tenido que recurrir a esta metodología, para intentar recolectar a la población votante con esas agrupaciones que solo son siglas sin sentido en lucha por ocupar espacios de poder.

Tampoco pueden todos ellos darse por no enterados de que su propio partido, el PLD, se convirtió en una maquinaria electoral cuando después de las elecciones del 2000, que perdieron del PRD e Hipolito Mejía, abrió sus puertas de par en par a todo el que quisiera ser miembro y es hoy en día un partido tipo ¨aguacate¨.

Esos partidos son aquellos que como la fruta en cuestión, es blanda por fuera y cualquiera puede entrar y vestirse de morado llamándose peledeísta sin ningún tipo de relación emocional con esas siglas o sus símbolos, y lo que queda dentro es la semilla dura de un comité político poblado de la vieja guardia que en esta etapa ni siquiera esta en capacidad de reunirse.

Si esta es la realidad, entonces ¿a qué diablos es que Leonel y su grupo de radicales le tiene miedo cuando se habla de primarias abiertas y simultáneas?.

Porque no es verdad que se esta defendiendo el derecho de unos seudo militantes que solo existen en la cabeza de quienes los mencionan, porque hace mucho tiempo que los comités intermedios del partido morado no se reúnen, no discuten temas, no deciden nada, y todo esto con la venia de los mas altos dirigentes de esa organización, que se han hecho de la vista gorda ante la conversión de ese partido en uno mas del sistema.

Tampoco es cierto que se este defendiendo un derecho adquirido del resto de los partidos del que todavía eufemísticamente llaman ¨sistema de partidos políticos¨, porque la verdad es que tanto los partidos aliados del ¨Bloque Progresista¨ como los contrarios que ahora se llaman ¨Bloque Opositor¨, no son mas que caricaturas de organizaciones agrupadas alrededor de presidentes eternos que se reeligen en asambleas amañadas cada vez que les da la gana.

Es decir, Leonel Fernandez sabe perfectamente que los partidos políticos dominicanos hace tiempo que perdieron su esencia y su mística, que se han convertido, y usamos sus palabras ¨en un ascensor social¨ para mucha gente que por talento o trabajo no podría haber llegado a los niveles de bienestar de que disfrutan hoy en día, entonces nos preguntamos: ¿qué es los que defienden con tanta insistencia?.

Porque hacer salir de una sesión del senado de la República a 6 miembros de ese cuerpo legislativo, algo inédito en la historia del PLD, y presentar a 33 diputados como una fuerza minoritaria en la cámara, desnudando el número de legisladores que siguen eso que llaman corriente, es un apagón mental tan enorme que solo se puede explicar si el padrón del PLD es manejado como si fuera ¨de la secreta¨.

¿es que no se dan cuenta de que la garantía de división del PLD para las próximas elecciones es intentar forzar una mayoría con una minoría…

Pero mas aun, ¿es que no se dan cuenta de que la garantía de división del PLD para las próximas elecciones es intentar forzar una mayoría con una minoría intentando usar una lista de electores que no será aceptada por nadie en su sano juicio?.

¿O nuestro amigo el Senador Felix Bautista no fue uno de los que se ausentó de la sesión del senado y es al mismo tiempo secretario de organización del PLD y por lo tanto quien es poseedor del padrón de ese partido?.

Si esto es así, todas son verdades irrefutables, alguna razón de peso, que no tiene nada que ver con argumentos legales, que poco le importan a los políticos dominicanos, o defensa de unos militantes inexistentes tiene que existir, para que se asuma esa actitud levantisca y provocadora que ha caracterizado las ultimas actuaciones del grupo del ex presidente y ahora de el mismo.

Tampoco el miedo, que llega casi a la paranoia, tiene nada que ver con reelección o algo que se le parezca, pues esto sería fruto de una decisión personal del Danilo que, si es su voluntad, se impondría fácilmente en cualquier escenario, es mas, si existe una señal de que Medina no tiene intención de volver a postularse, es su insistencia en las primarias abiertas y simultáneas, siempre será mas fácil influir desde el gobierno en un padrón cerrado que en uno donde se invite a votar a todos los ciudadanos, lógica política elemental.

¿Acaso creen que pueden ganar las elecciones sin la participación de Danilo o venciendo al actual presidente de la República?

Pues Leonel estaría desdiciéndose a si mismo, porque una de las razones que arguyó para el proceso de reelección en el 2008, donde venció al actual presidente en unas primarias, fue exactamente que resultaba imposible que Danilo ganara esas elecciones sobre la base de la derrota del presidente de turno, en ese caso Leonel, solo que ahora los nombres estarían cambiados aunque la situación es similar.

(Esto nadie me lo contó lo escuché varias veces delante de mas personas de los propios labios del ex presidente Fernandez)

Entonces ¿cual es el miedo a que la gente participe?

¿Será acaso que todas las encuestas plantean un cansancio de la población mas joven de los políticos actuales, y que un análisis profundo de estas podría llevar a la conclusión de que es posible que estemos a las puertas del fin de la generación política que acompañó a los gestores de nuestra democracia, y exista el miedo de que un o una outsider le gane unas primarias abiertas a ese grupo, que incluye ahora a algunas de las figuras mas arrogantes y prepotentes del hoy partido de gobierno?

Si como dicen algunos Leonel gana como quiera, entonces ¿a quien o quienes es que se les tiene miedo en unas primarias abiertas y simultáneas? ¿Es que eso de que se gana como quiera es una pose? ¿Acaso cerró la fabrica de presidentes tantas veces anunciada que el producto a vender es el mismo siempre?

Si no hay miedo dejen que se exprese el pueblo y que participen otros, después de todo como dicen los voceros de ese grupo: Leonel gana como quiera ¿o hay dudas?

