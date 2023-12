CsarSlim recibe nominación a como director de videoclips

EL NUEVO DIARIO,SANTO DOMINGO.- El productor y director CsarSlim recibió una nominación a Mejor Video De Indie/Folk en los Premios Videoclip Award por el trabajo realizado en el audiovisual de “Todos los Animales”, de Riccie Oriach – Todos los Animales.

“Para mi es un gran honor esta nominación con tanta gente grande y talentosa de la industria, hemos logrado varias nominaciones internacionales, pero estar nominamos acá en casa se siente como un logro mayor que recibimos con mucho agradecimiento”, sostuvo.

El audiovisual del sencillo ha logrado una mención especial en el Music Video Festival 2023 de Reino Unido; Selección oficial en el New York International Films Infest Festival, Estados Unidos, en el STFF 2023, en el Latino & Native American Film Festival; en el Sci-Fi, Terror and Fantasy Film Festival; el Lost River Film Fest – Official Selection International Music Video 2023; en el Direct Monthly Online Film Festival.

También ganó a Mejor Video Musical en el PopCon International Film Festival, en Indiana, Estados Unidos.

CsarSlim es artista digital y director de videos musicales y Fashion Films. Entre los tantos trabajos realizados por CsarSlim se encuentra el audiovisual del tema “Todos los animales se drogan”, en el cual el productor hizo uso de la IA unido a su toque creativo, el cual fue galardonado como mejor video musical en un festival en Indianápolis.