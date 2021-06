Cruz Roja lanza campaña “Hazlo por tu país, dona sangre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con motivo a celebrarse este lunes 14 de el Día Mundial del Donante de Sangre, la Cruz Roja Dominicana lanzó la campaña “Hazlo por tu país, dona sangre” a través de la cual la entidad humanitaria promoverá en el país la cultura de la donación voluntaria, que en la actualidad solo alcanzan el 1%.

Para el director médico de Red Nacional de Bancos de Sangre de la Cruz Roja, doctor César Matos Moronta, sostiene que en los actuales momentos se observa que los dominicanos asumen como tarea dar seguimiento a la agenda nacional, se debe considerar la donación voluntaria de sangre como una prioridad.

“El drama humano que se genera todos los días en los centros de salud, bancos privados y en la Cruz Roja, es desconsolador, duele ver sufrir a los ciudadanos cuando requieren de urgencia sangre y no la pueden obtener aún más, estremece saber que perdemos la oportunidad de salvar vidas por no donar altruistamente sangre o desconocer como hacerlo”, manifestó el galeno.

Motas Moronta sostuvo que la Organización Mundial de la Salud aconseja que lo ideal para un país, es tener cerca de un 20% de donantes voluntarios y un mínimo que oscile entre el 3% y el 5%, pero en la República Dominicana el porcentaje no supera el 1%.

“De ahí la importancia, de que todos como país asumamos el compromiso de contribuir con la creación de una cultura de donación voluntaria de sangre, que no perdamos la oportunidad de salvar una sola vida, porque es mejor tener la sangre y no necesitarla y no tenerla”, afirmó el hematólogo.

