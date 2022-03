Cruz Roja anuncia ganadores de Concurso Nacional de Microproyectos Sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con los auspicios de la Cruz Roja Italiana, la Cruz Roja Dominicana dio a conocer este miércoles los nombres de los ocho proyectos ganadores del Concurso Nacional de Microproyectos Sociales.

Los proyectos merecedores del favor de los miembros del jurado son: en la Región Sur, “La belleza de tu entorno es la alegría de tus ojos” y “Querer es apoyar”; en Santo Domingo, “Mi edad no es motivo de desprecio, no me abandones” y “Tu salud en la escuela la protejo yo”; en el este, “Prevención de la delincuencia juvenil” y resiliencia educativa; y en el norte, “Desarrollo integral de niños en edad escolar” y “Salud sexual y embarazo en la adolescencia”.

Los coordinadores de estos proyectos son los jóvenes Escarlin Recio, Manuel Mañaná, Katherine Báez, Maricelis Manzueta, Michelle Mejía, Rafael Febles, Yeudy Serano y Lissy Fernández, quienes recibieron un certificado de reconocimiento y un aporte económico de Ciento Diez Mil pesos (RD$110,000), cada uno para su ejecución.

Al referirse a la importancia de esos proyectos sociales, que se desarrollarán de marzo a junio del 2022, el presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz Flores, quien encabezó el acto, apuntó que con este proyecto se dinamizan y se fortalecen las filiales de la Sociedad Nacional.

Destacó que este tipo de proyectos permite a la juventud de la Cruz Roja Dominicana contribuir con el fortalecimiento de los principios y valores de los jóvenes dominicanos.

“Yo quiero que las filiales retomen este trabajo en el seno de la sociedad, esta es una buena oportunidad que tiene la Cruz Roja para ir formando y transformando mentalidades”, añadió Sanz Flores.

Responsabilizó a los representantes de las filiales para que apoyen, vigilen y den seguimiento a estos microproyectos sociales, a fin de que se obtengan buenos resultados y al final pueda realizarse una evaluación sobre el impacto de los mismos en la sociedad.

En tanto, César Bernal, coordinador de Proyectos del Departamento de Juventud de la Cruz Roja, resaltó que el proceso del concurso, fue “transparente, participativo e innovador”, constituyendo un ejemplo para la Sociedad Nacional y el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

En el acto de premiación, estuvieron presentes, además del presidente de la Cruz Roja, el director ejecutivo de la organización, Braulio Alcántara; Antonio del Fiacco, delegado regional de la Cruz Roja Italiana; Elias Ghanem, representante de la Federación Internacional de Cruz Roja; Mavel Vegazo, Rafael Coronado, Altagracia Capellán, Farah Peña, directores de Doctrina Institucional y Protección, de Voluntariado, de Gestión de Riesgos y Socorros y de Salud, respectivamente y Mayra Caro, administradora de proyectos.

El concurso

La convocatoria a este concurso se realizó a principios del mes de octubre del pasado año, se inscribieron 118 jóvenes voluntarios, de esos solo 75 cumplieron con el perfil del concurso, los cuales representarán a las regiones del país.

Durante varias semanas, representantes de Juventud de la Cruz Roja Dominicana realizaron visitas por diferentes zonas del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y las regiones Norte, Sur y Este del país para evaluar los 16 micros proyectos preseleccionados del Concurso Nacional de Microproyectos Sociales, seleccionando dos microproyectos por región mediante votación y los demás basándose en las observaciones de los evaluadores, los documentos de cada microproyecto y los criterios del concurso.

Los microproyectos sociales seleccionados tienen el objetivo de prevenir y mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables en la comunidad donde se van a desarrollar.

