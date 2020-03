Cruceros que iban a arribar en San Juan regresan a EEUU por coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- Tres cruceros que tenían previsto recalar en el puerto de San Juan, donde iban a dar por terminado su periplo, se han visto obligados a regresar a Barbados y Florida (EE.UU), por problemas relacionados con las medidas impuestas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, según informaron este domingo las autoridades de la isla.

Se trata de los barcos “Norwegian Epic”, “Carnival fascination” y “Freedom of the Seas”.

En la isla, según datos oficiales hay cuatro casos confirmados por el nuevo coronavirus, tres de los cuales son enfermos que viajaban en un crucero.

El último caso, reportado ayer, es el de un hombre de California, de 87 años, quien iba a bordo de un crucero que pasaba por el Canal de la Mona y fue transportado hasta el Hospital Mayagüez Medical Center.

Los otros dos son el de una residente de Italia de 68 años y el de su esposo, de 70 años, quienes viajaron en crucero.

El cuarto caso es el de un hombre que de 71 años hospitalizado en San Juan que no viajó fuera de Puerto Rico.

Los capitanes de los barcos decidieron no atracar, según revelaron varios pasajeros que fueron informados por una comunicación distribuida en sus cruceros, ya que las autoridades portuarias les acababan de comunicar que no les permitirían entrar a puerto.

En imágenes distribuidas por las redes sociales de la comunicación interna a los viajeros del “Freedom of the seas”, se les informa que no hay nadie enfermo a bordo pero hay que “respetar las decisiones de cada puerto” y que el barco regresa a Miami donde espera llegar el próximo 17 de marzo.

Además se les ha proporcionado a los pasajeros una hora de internet gratis para poder hacer los arreglos pertinentes y organizar sus regreso a San Juan.

Debido a la decisión muchos puertorriqueños a bordo no acabarán el viaje en su país y deberán regresar a la isla vía aérea.

De acuerdo a las autoridades puertorriqueñas tenían permiso para atracar en la capital si no había a bordo ningún enfermo por el nuevo coronavirus.

El ejecutivo indicó ayer en conferencia de prensa que no se permitió atracar al Celebrity Summit porque en un viaje anterior de la embarcación una mujer de nacionalidad canadiense había dado positivo por el COVID-19.

Las autoridades de la isla obligan a informar con una hora de antelación si hay algún caso a bordo de un enfermo.

