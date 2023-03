Crónicas dominicales

El Carnaval de la Vega: El más florido y alegre. 2da Entrega

Ya habia recorrido más de la mitad del trayecto del Diablómetro de La Vega, en la avenida de Los Framboyanes.

Todavía no eran la cinco, pero ya no cabía un alma por donde quiera que uno se movía, era forzando cada espacio, como dice el famoso Capitán Ultrecho «bumper con bumper «.

Al ver la actitud de la gente, la mayoría de las personas, mujeres, hombres, viejos, jóvenes.. era de miedo, eso que el show no había despegado.

No era para menos el efecto de las vejigas infunde terror, aun aquellos que no han sufrido los efectos de un vejigazo.

Ciertamente duele y duele mucho, como si te dieran con una funda conteniendo concreto.

Son varias capas de material plástico, pero no me explico porqué duelen y pican tanto.

En mis años mozos eran vejigas de vaca, las cuales se curaban al sol, creo recordar se le colocaba almidón, limón.. para secarla con prontitud.

Sonaban y rebotaban de buena manera, sin ocasionar dolor alguno, ni hematomas (morado e inflamación en la piel)

El calor hacía su efector, el sudor se deslizaba por todo el cuerpo y la ropa empapada de arriba abajo.

Las cinco!!!

Sirenazos, música por aquí por allí, bombazos, se soltaron los diablos…

De las cuevas salían los demonios blandiendo sus temidas armas, los merengues himnos de cada grupo sonaban a todo dar, mil banderas por doquier.

Confrontaba la actitud de la gente y el terror pintado en sus rostros era latente.

Los altares de la transmisión televisiva con bellas animadoras atraían a los diversos grupos que exhibían sus bailes y brincos ante las cámaras televisivas alentados por las animadoras y su «colorido» repetido hasta la saciedad.

Estos apasionados del carnaval inician su preparación en los primeros días de Enero, para soportar un uniforme que pesa alrededor de ochenta libras, una careta que te aprieta el rostro y ejerce un efecto asfixiante.

Son cuatro vueltas en cada gira de aproximadamente kilómetro y medio a todo galope, repartiendo vejiga y vejiga, posando con todo el que le viene en gana.

Mi gozo es captar a los diablos en grupo, en pura acción repartiendo vejigas, dando brincos y cuando espontáneamente alguno se digna a efectuar su coreografía.

Es de ahí, ahí …

Adrenalina a todo dar!!!

La actividad fotográfica me sirve de escudo y regularmente «no me dan», pero algunos viejos amigos me han saludado de mala manera y los devastadores efectos perduran por más de un mes.

No dejo de admirarme con la creatividad de disfraces y caretas.

Sacadas del cine, el famoso depredador, king kong, gladiadores, vampiros, personajes de star wars, el guazón, brujas, animales desde bisonte hasta largartos, águilas, monjes, monjas…y la lista es interminable, todos con criterios artísticos y de calidad.

Verdaderas obras de arte.

Me sorprendo, que un evento que reúne un público multitudinario, de todas las clases sociales, de multiplicidad de procedencia.. los actos de violencia resulten insignificantes.

Y es que debemos reconocer a los organizadores un operativo de seguridad, dado en tres niveles:

Los efectivos policiales, los guardianes privados y la seguridad específica de cada grupo.

Más no se puede pedir ante un operativo tan abarcador.

El romo y la cerveza están a la orden del día para disfrutar la gran fiesta.

Debemos destacar que una fuerza laboral significativa labora incansablemente por lo menos cuatro o cinco meses antes de que se toque el primer pitazo en talleres de sastres y carreteros.

Eso se traduce en millones de pesos.

El movimiento laboral e inmobiliario para levantar por lo menos cien cuevas en el diablómetro se traduce en una masa monetaria interesante.

Cuantos tarantines ofertan bebidas en todo el trayecto del diablómetro creando una ocupación laboral de cierto peso, unido al personal de limpieza.

Cada domingo como un ejército de hormiguitas se lanza a las calles a recoger todos los desperdicios y horas más tarde las áreas están tan limpias y despejadas, que resulta increíble pensar que tantos vasos, botellas.. hayan inundados todos los ambientes.

Al Carnaval de La Vega asisten tours desde Santo Domingo, las ciudades del Este, Norte y lejano Sur.

Si tabulamos y medimos los índices de consumo de los domingos de Carnaval arrojarían variables sorprendentes.

El costo estimado de un disfraz y sus accesorios individual está estimado en sesenta mil pesos.

El patrocinio de cada grupo amortigua muchas veces la inversión individual.

La Unión Carnavalesca Vegana es la encargada de regular, organizar y comercializar el carnaval, a quien debemos reconocerle un papel protagónico en el desarrollo y auge de este impresionante Carnaval.

Más temprano había asistido al Museo del Carnaval Domingo, donde pude hacer un recorrido histórico del carnaval vegano.

Pero el recorrido abarca los carnavales de otras regiones del país.

Un documental didáctico sobre la confección de las caretas y de los disfraces.

Si hubiera una manera de cuantificar el público por la inmensidad de autobuses, jeepetas, sedanes, motores parqueados.. diríamos es una gran multitud que un partido político quisiera enamorar para sus intereses.

El fragor del carnaval se da desde las cinco de la tarde a las seis y media con los vejigazos a todo dar.

Como si fuera poco en cada cueva se genera un concierto bailable con una agrupación de primer nivel.

A principios de marzo la olímpica y carnavalesca ciudad luce como si se le hubiera escapado el aliciente de alegría y se aposentara la tristeza.

Se marchó el carnaval.

