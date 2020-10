Crónica de una muerte anunciada: Una cronología de la historia de amor entre La Perversa y El Meloso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Denisse Michelle Tejada y Cristofer Hernández, conocidos en el medio artístico como La Perversa y Yomel El Meloso respectivamente, a principios de este año dieron a conocer su relación con una fotografía vía una publicación en Instagram, acaparando la atención de los seguidores de ambos exponentes.

Lo que ambos no se imaginaron fue que tal atención se convertiría en la crónica de una muerte anunciada que llevaría la relación a su final, pues tal parece que tanta exposición en medios de comunicación y una relación amorosa de paso acelerado, se convierten en un torbellino del cual pierdes total y absoluto control.

UN VIDEO QUE LLAMÓ A LA DISCORDIA

El primer escalón que llevó la relación a la pérdida fue un video viral que llamó a la discordia. El tema musical “Cuando Me Besas”, una colaboración de ambos, se anunció en medio de rumores de separación, luego de que se hiciera viral un video que expone a la intérprete de “Aficia’ de un Chuky” bailando con un hombre, a quien ella calificó como su primo en una entrevista radial realizada por el equipo del programa matutino “El Mañanero”.

Yomel El Meloso publicó en su cuenta de Instagram una imagen que evidencia que fue el responsable de dicha grabación. “Nunca pensé que con esto iba a ver el odio que tienen mucha gente contra mi. Se alegraron de mi desgracia” escribió en su publicación el exponente urbano.

Al parecer, todo se trató de una estrategia de publicidad y mercadeo para promocionar el nuevo tema de ambos intérpretes, aunque los comentarios no resultaron lo que el artista esperaba. “Muchos artistas se le vieron los panties, quisieron lucrarse y coger sonido con mi dolor” continuo Meloso refiriéndose a los comentarios de burla que recibió cuando se viralizó el video.

UNA PROPUESTA INDENCENTE

Luego de que Yomel El Meloso aclaró a los fanáticos que aquel video viral de su pareja bailando con un hombre que no era el, fue una trama en virtud de promocionar su más reciente sencillo, pareciera que estaba listo para llevar la relación a otro nivel y asumir un compromiso mayor cuando le propuso a La Perversa que fuera su esposa; sin embargo, una propuesta indecente impidió que se formalizara la boda.

En una entrevista realizada en el espacio Alofoke Radio Show, Hernández le propuso matrimonio a Tejada pero tan solo 24 horas más tarde en el espacio “De Extremo a Extremo” todo terminó. Jessica Pereira le cuestiona a La Perversa sobre un presunto trio que le había propuesto su pareja, a lo que esta responde que eso “eso solo fue para ver que yo decía”, al tiempo que aseguraba que no estaba dispuesta aceptar su propuesta y que tampoco estaba interesada en sus planes.

“Ella sabe que eso siempre ha estado en mis planes”, respondió Yomel cuando se le preguntó si todavía quería realizar el trio. “Si tu quieres lo aceptas, o sino no. Tu eres que sabes” concluyó de manera agresiva y exaltada el artista que recibió el rechazo de su pareja que reaccionó dejándolo solo en el escenario con los conductores del espacio.

UN TERCERO EN CUESTIÓN

Un tercero en cuestión se interpuso en la relación, cuando el exponente urbano Jeison “El Mono” aseguró que La Perversa amaneció junto a el en la ciudad de Santiago. Estas declaraciones surgieron en el marco de una entrevista realizada en el espacio Alofoke Radio Show donde el artista expresó que el es “el verdadero amor” de la intérprete de “Café con leche”.

Lo antes dicho por el artista desató rumores de separación en la pareja y provocó que se se alejarán de las redes sociales pues recibían burlas de los internautas que aprovechan la desdichada situación para emitir comentarios haciendo alusión a infidelidades.

UN EMBARAZO NO PLANIFICADO

Luego del tercero en cuestión y la separación, se confirmó que la artista estaba esperando un hijo del exponente urbano, cuando una fotografía de una prueba de embarazo circuló en distintas redes sociales que daba por hecha la noticia.

EL DESENLACE FINAL

Un triste desenlace ha ocurrido el día de ayer cuando la Perversa acusó a Yomel El Meloso de violencia física y mostró las evidencias del maltrato a través de su cuenta de Instagram. En un mensaje en sus redes sociales, que más tarde eliminó, la intérprete de “Aficia’ de un Chucky” dijo que “No violencia contra las mujeres” es por esa razón que aseguró que “no estoy con el padre del hijo que estoy esperando”.

“Tomo este momento para explicar a mis fans que Michelle, mi expareja no esta bien, esta en un momento frágil por su estado, la publicación que ella hizo no es cierta, ya su equipo de trabajo le retiro el Instagram y borró el post y procederán a desmentirlo, la imagen que ella subió es vieja y no concierne a mi persona”, publicó el Meloso en su cuenta de Instagram, sin embargo, el manejador de La Perversa, Popeye Récords, declaró en una entrevista en el espacio Alofoke Radio Show, que “si ha habido mucho maltrato físico y verbal”.

En ese sentido, Denisse Michelle, nombre de pila de la artista, publicó un video aclaratorio donde expresó que su intención no es hacerle daño a nadie sino hacer llamado de atención para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y destacó que pedirá una orden de alejamiento contra su expareja Cristofer Hernández.