Crónica de un fructífero y divertido 21 de enero

A las 10:20 de la mañana salimos hacia la Ciudad Corazón, la compañía no podía ser mejor, Lourdes Batista Jakab, una mujer orquesta, gestora cultural, escritora, poeta empresaria, comprometida y apasionada que no deja indiferente a nadie. Ella es de las personas que hace que las cosas sucedan. Con nosotras el entrañable Pedro Soler (Deivi), un joven correcto y educado que, al principio, me lució algo tímido, más tarde comprobaría que es todo un tercio, con un excelente sentido del humor.

Salimos de la ciudad con una temperatura agradable y un día soleado, con la pista despejada. El plan era llegar a Santiago a las 12:00 y reunirnos con dos personas claves para cumplir el cometido del viaje, el horario se alteró un poco, los ciclistas en la autopista ralentizaron la marcha por unos cuantos minutos.

Al fin llegamos a Santiago y nos reunimos con Leonel, el primo de Lourdes Batista-Jakab, y nos dirigimos a la entrada de Castillo, del municipio de Baitoa donde se realizará el proyecto que nos convocó a realizar este viaje, un proyecto hermoso y solidario en el cual estoy involucrada y del cual me siento feliz de estarlo, porque es un centro Educativo y cultural donde los niños y jóvenes del municipio tendrán acceso al conocimiento alternativo.

Lourdes Batista junto a Rosa Santos

Llegamos al lugar alrededor de la 1:00 de la tarde y allí nos encontramos con José, un hombre joven y diligente con alma de arquitecto, dedicado a la construcción, con él exploramos el lugar, donde se realizará el proyecto. Centro educativo y cultural Solo para Locos, que se construirá en honor a la señora Natividad Fernández abuela de Lourdes, quien fue una importante líder comunitaria que vivió hace muchos años en ese lugar y ofrecía su vivienda a todos los caminantes que venían de lejos por el camino repleto de lodo producto de las lluvias, con los zapatos en las manos.

Ella los acogía en su casa para que descansaran y asearan sus enlodados pies antes de calzarse para abordar un vehículo para ir a la ciudad. Lourdes que fue marcada por el carácter de esa valerosa mujer, gestionó todo lo necesario para hacer de ese sueño una realidad con sus propios recursos, un sueño que ya empezó a materializarse.

El centro contará con una biblioteca, una cafetería, una sala de cine y teatro, baños y un espacio para las clases de pintura y de música. En él los niños y jóvenes del lugar tendrán la oportunidad de interactuar con estudiantes extranjeros que los visitarán para practicar el idioma, acceso a una biblioteca, y diferentes opciones del saber cultural y artístico.

Se impartirán clases de inglés, de pintura, de teatro, de música, y tendrán la oportunidad de aprender a ejecutar diferentes instrumentos como son: guitarra, violín, piano y flauta entre otros. El centro espera poder ofrecer otros servicios a la comunicad, como son operativos médicos, capacitación para adultos y otros más que surjan de la necesidad de sus moradores.

Lourdes Batista junto al síndico de Baitoa

Dicho sea de paso, en la exploración del lugar, las hormigas se dieron festín con los pies de nosotras las mujeres, parece que eran hormigos, a los hombres no los picaron.

De ahí pasamos al pueblo donde debíamos reunirnos con el síndico de Baitoa Bernardo López, llegamos a su casa y esperamos un momento, mientras él almorzaba. En pocos minutos salió a recibirnos y para mí fue una grata sorpresa, descubrir que el síndico del municipio de Baitoa, Bernardo López es un hombre joven y entusiasta, educado y accesible, amante del arte y la cultura, que conversó con nosotras de manera amigable y sin poses. Me gustó conocerlo y palpar su sentido de compromiso con su pueblo. Todo parece indicar que es muy querido y será reelegido en las próximas elecciones.

Terminadas las gestiones, nos fuimos a las proximidades de Sábana Iglesia buscando un lugar para almorzar, decidimos ir a un restaurante al borde del río Yaque del Norte próximo a la presa de Taveras, un lugar realmente hermoso y lleno de contrastes, de un lado la montaña cubierta de cactus, abajo la carretera y luego esa impresionante vista del río, a su cruce las montañas, verdes y hermosas a pesar de las construcciones de algunas viviendas lujosas que rompen la majestuosidad de las montañas.

Nos ubicamos en una mesa exterior al borde del mirador y fuimos a elegir el pescado que almorzaríamos, hasta ahí, todo bien, el servicio no fue tan bueno, había lentitud en la cocina y la comida llego bastante tarde, estábamos casi desfallecidos cuando la sirvieron. Ese detalle no nos arruinó la velada, si retrasó la intención de la hora de regreso.

En el camino de retorno, una parada obligatoria a comprar un encargo de la mamá de Deivi, unos deliciosos coconetes fabricados de manera artesanal, de los cuales todos llevamos a nuestras casas, como también los vegetales y las guanábanas que divisamos en un colmadito que encontramos, luego fuimos a llevar a nuestro guía Leonel que a esas alturas ya era mi primo, allí conocimos a su esposa, joven, simpática y muy guapa. Anocheciendo salimos en viaje de regreso a la capital.

A las 9:00 PM llegamos a mi casa, parada obligatoria, para ir al baño, Deivi discretamente se sentó afuera, lo invitamos a entrar, al escuchar una bachata que sonaba en la calle, me desafió diciendo que no entendía como yo no sabía bailar bachata si la escuchaba donde el vecino, acepté su reto y lo invité a bailar, por un momento le enseñe que no era totalmente ignorante del ritmo de la bachata, el cual me parece sensual y bello.

Entre poetas, no podía quedarse la poesía, leímos poemas y buscando uno específico que Lourdes quería que leyera, buscándolo encontré y leí un tríptico, titulado Naufragio, que terminó engrosando el contenido de mi libro a insistencia de la editora del mismo que no es otra que la multifacética Lourdes Batista Jakab.

Como colofón agregaré que, al escuchar las lecturas, la poesía ganó otro adepto, Deivi, nuestro nuevo amigo expresó que quería conocer más sobre poesía.

Por: Rosa Santos

