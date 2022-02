Crónica de cine: La soga 2

Comparte esta noticia

Manny es un magnífico actor del cine dominicano e internacional, excelente ser humano y con un aporte indudable a la industria local, pero le falta formación y el ojo del director que sabe lo que tiene entre sus manos.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La soga 2, thriller que da continuación a su primera entrega (La soga, 2009, Josh Crook), una de esas atrevidas películas de acción de entonces realizadas cuando no había Ley Nacional de Cine, con una fotografía interesante, un guión discreto y efectivo, un Alfonso Rodríguez que era adecuadísimo para el papel de personaje opresivo (para lo cual la cara le aporta muchísimo). La soga 2 llega ahora escrita, protagonizado y dirigida por Manny Pérez, digno como intérprete de todo nuestro respeto, pero…

Ahora se busca que sea la continuación, pero cambiando la zona urbana y rural de Santiago (sobre todo Baitoa, lar nativo de Pérez) por el ambiente planteando una historia de acción, romance y pesadillas del pasado, que habrá de llevar cantidad de gente a verla a partir del jueves, pero que incurre en una cantidad de estereotipos fílmicos de una previsibilidad que habrá de impedirle una aceptación positiva de la crítica.

Rodada en Estados Unidos y Santo Domingo, La soga 2 no logra el nivel de la primera entrega, falsea por vacilantes giros tanto argumentales y escénicos, las actuaciones de soporte y protagónicas se notan faltas de una supervisión actoral que curara la paleta interpretativa, la cual resulta por debajo de la intensidad y carecer de la credibilidad de sus personajes.

Nos parece que faltó una resolución adecuada de situaciones planteadas con criterio de facilismo (como un prisionero amarrado con lacitos de soga, casi de regalo) y unas escenas de peleas que debieron ser mejor coreografiadas, ahora cuando la referencia de los cinéfilo es John Wick.

Cierto que La soga 2 fue aceptada como selección oficial en el Festival de Toronto, cierto que se estará proyectando en una serie de plataformas de cine por demanda, satisfará el gusto de la gran masa cinéfila que no pide demasiado, más allá de sangre, tiros, muertes, y algunas escenas eróticas, pero la difusión masiva no hace el cine, ni la aceptación de un título en un gran festival, tampoco.

Conozco pocos actores establecidos en Estados Unidos con la fortaleza de la unión con la patria que tiene Manny Pérez, un artista de una enorme calidad humana, me alegan sus interpretaciones que a veces, como en Loki 7, han salvado una película desde una actuación de reparto, pero no le hacemos un bien al buen cine que esperamos de él, si no lo orientamos para casos como La soga 2.

Manny Pérez esperábamos más, aún dentro de los referentes del cine comercial, con marcadísima influencia de la corriente industrial norteamericana, dado que es posible plantearse un proyecto que tome como modelo el filme violento de acción, pero en ese marco referencial, es posible hacerlo mucho mejor.

Esperábamos mucho más de La soga 2. De cualquier forma, por sus características y su mercadeo, ha de ser mucha la gente que pase a verla desde este jueves 17.

No dudamos que comercialmente será exitosa. Le deseamos lo mejor, aun cuando no sea lo mejor que Pérez haya ofrecido.

Ficha técnica

Título: La Soga 2

Dirección, guión: Manny Pérez’

País: EU/RD

Duración: 91 minutos

Género: Acción/romance

Sitio web: lasogasalvation.com

REPARTO

Elenco: Manny Pérez, Sara Jorge León, Hada Vanessa, Chris Mcgarry, Juan Fernández, Félix Alemán, Vicente Suriel, Albania Matos y Jay Ramírez.

Sinopsis:

Años después de su último trabajo como asesino a sueldo muy solicitado, Luisito se estableció con su novia Lía en un tranquilo pueblo costero. Desafortunadamente, no disfrutan de la paz por mucho tiempo ya que Lía es secuestrada por alguien que quiere que Luisito use sus habilidades por última vez. Con la vida de Lía en juego, Luisito se enfrenta a un grupo de peligrosos asesinos, incluido un asesino particularmente misterioso que ha esperado durante mucho tiempo la oportunidad de igualar el marcador con su rival,

