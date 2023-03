¿Críticas al Clásico por lesión de Díaz? Los participantes no las comparten

EL NUEVO DIARIO, MIAMI – Después de la muy lamentable lesión de Edwin Díaz tras la victoria de Puerto Rico el miércoles sobre la República Dominicana en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, hubo críticas—sobre todo desde los predios de Queens, Nueva York entre los fans y allegados de los Mets—en torno a este torneo.

Claro que se entiende la frustración de parte de los Mets y su afición. Pero al fin y al cabo, el Clásico Mundial es uno de los eventos más emocionantes que se han visto en el béisbol—y que tomando en cuenta cómo son los torneos internacionales de otros deportes, debió nacer incluso mucho antes del 2006.

Eso se entiende no sólo en América Latina, sino también en los demás países, incluyendo los Estados Unidos.

“Es difícil decirles a los muchachos que no jueguen el juego que aman, por el país que aman”, dijo el derecho de los Medias Blancas, Lance Lynn, quien abrirá el partido de cuartos de final por los Estados Unidos el sábado contra Venezuela. “Uno puede lesionarse caminando por la calle, para ser honesto. Pero hay que ver el mayor panorama de esto, de la gente jugando por sus países y pasándola de maravilla”.

Díaz, quien renovó este invierno recién pasado con los Mets por cinco años y US$102 millones tras salvar 32 juegos salvados con efectividad de 1.31, EFE+ de 297 y porcentaje de ponches de 50.2, no podrá lanzar este año con Nueva York debido a la lesión que sufrió en la rodilla derecha, que será operada.

“Van a pasar las lesiones”, comentó el dirigente de la selección de Puerto Rico, Yadier Molina. “Podrías estar en tu casa haciendo lo que sea. Este torneo significa mucho. Es un gran torneo para nosotros”.

Desde el nacimiento del Clásico hace 17 años, ha habido temores por este tipo de acontecimientos. Diferente a otros deportes, no hay un momento “ideal” para realizar un “mundial” de béisbol. Esta época del año es lo más lógico, con todo y las limitaciones de los lanzadores, debido a la naturaleza de esa función en el diamante. Los reclamos en contra de la participación de los ligamayoristas de renombre, sea por parte de gerentes generales, managers y los mismos fanáticos, no van a faltar. Eso se debe a lo obvio, las lesiones, pero también a una falta de tradición de un torneo mundial.

No obstante, ese pensar quedará cada vez más en el pasado, algo evidenciado por los récords anunciados por MLB en cuanto a asistencia, rating televisivo y venta de mercancía del Clásico en la primera ronda del 2023.

“No creo que esto sea un motivo para evitar que los jugadores participen en el Clásico”, dijo el piloto de la selección venezolana, Omar López, coach de los Astros de Houston. “Es triste ver lo que le pasó a Díaz. Podría pasarle a cualquiera de nosotros en el terreno. Podría ser en medio del juego, al final del juego… vas a dar lo mejor de ti cuando representas tu país.

“El riesgo siempre va a estar ahí, pero no creo que eso sea motivo para que el WBC y MLB puedan poner restricciones. Debe continuar el WBC. Es bueno económicamente para el deporte, para todos los países involucrados”.

Y López tiene un mensaje similar al de Lynn para los que critican este evento.

“Ellos no saben lo orgullosos que nos sentimos cuando vemos en el público a tantos venezolanos gozando y sonriendo. Lo mismo pasa con los otros equipos. Vi a Team USA jugando duro, cosas que no he visto con frecuencia antes con Team USA.

“Por eso el Clásico es tan bien organizado. Por eso debe continuar”.

