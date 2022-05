Critican figuras nuevas ocupen posiciones en Gobierno mientras las bases del PRM siguen fuera.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA. – Un connotado dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) criticó que “en el Gobierno hay muchas caras nuevas, pero todavía las bases aún siguen oliendo donde guisan”.

El licenciado Diómedes Reyes hizo una crítica constructiva a la alta dirigencia del partido oficialista ya que según expresa a dos años de gobierno muchos perremeístas no han sido colocados en cargos públicos.

“Veo muchas caras en el gobierno que nunca las había visto en mi vida partidaria del partido viejo y ahora en el PRM. También veo muchos que se fajaron duro de verdad para lograr la victoria y están fuera del gobierno”, sostuvo Reyes.

Mediante un escrito publicado en su cuenta de Facebook, advierte que los perremeistas que están fuera del gobierno y disgustados, están siendo contactados por otros partidos, lo cual es muy peligroso y apuntó que algunos funcionarios encumbrados en el poder están ciegos y embriagados del señorío circunstancial.

“Fui de los pocos que salió a formar el PRM en la provincia de Puerto Plata y luego se integraron otros tímidamente, cuando muchos no creían en este partido, incluso me tocaba ser el primer presidente municipal y lo cedí. Con esa autoridad, me pregunto si estamos pensando más allá del 2024, haciendo este tipo acciones que afectan a los que por el momento están desamparados”, subrayó.

Asimismo, aclara que el presidente institucional del PRM; José Ignacio Paliza, ha hecho sus mejores esfuerzos para poder colocar en cargos públicos a los miembros de esa organización política que se merecen ser parte del presente gobierno.

“Hay que recordar que él (Paliza) tiene todo un país bajo su responsabilidad dentro del partido, así como el gran compromiso como uno de los ministros más importantes del Gabinete actual, necesita que le ayuden en esa tarea”, añadió.

Reyes dijo que el presidente Luis Abinader necesita funcionarios que actúen en la misma dirección que él, que no descansa y lo sacrifica todo por hacer una gestión eficiente, ética, moral y con dignidad, siendo un presidente ejemplo que es el mejor valorado de América Latina.

