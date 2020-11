Critican en redes publicidad del Gobierno sobre “cambio de botellas por servidores eficientes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Cambiamos las botellas que pusieron por servidores públicos eficientes”, es parte de una publicidad difundida por la Presidencia de la República y que ha sido objeto de críticas a través de las redes sociales.

La referida frase está acompañada por dos fotografías, una de varias botellas vacías y otra con tres empleados.

“Contamos con servidores públicos honestos que trabajan apegados a la ley y con la única función de brindar el apoyo necesario a nuestro pueblo dominicano. #EstamosCambiandoEnEmpleo #100DíasDeCambios”, indica la publicación colocada en Twitter.

Tras esto, los usuarios han expresado que la imagen es inadecuada y que no debería estar en una plataforma oficial del Gobierno.

“Publicación inapropiada, viniendo de un Ministerio. Que pasó con la ética, y el profesionalismo? Solo basta leer los comentarios…”, indicó un usuario en Twitter.

“Tal vez el enfoque no es el mejor, comparar no esta bien .. estoy de acuerdo!pero amigo,de que habían muchas botellas es cierto! Ahora generalizar no es bueno !Cara de mareolo qué hay q ver es que no hayan botellas pq de reconocerlas te aseguro las denunciaremos y las atacaremos con más”, sostuvo otra.

“Desconsiderado y desagradable este tweet. Falto de tacto y objetividad. Además vago y generalizado al menospreciar la labor de muchos dominicanos”, agregó otro.

“Ya la campaña pasó…”, manifestó otra usuaria.

