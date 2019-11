Critican a Trump y a Bolsonaro por cancelar suscripciones de diarios

Mediante un comunicado fechado este viernes en Miami, donde la SIP tiene su sede, este organismo internacional tachó de “actitudes discriminatorias” las de ambos presidentes al emitir sus órdenes ejecutivas.

Esta semana el presidente de Brasil ordenó a los ministerios de Gobierno nacional cancelar las suscripciones al diario Fohla de S. Paulo, en represalia por informaciones críticas a su gestión.

En este caso, indica el comunicado, la SIP remarcó como agravante que Bolsonaro haya expresado que discriminará a ese diario a través de la publicidad oficial.

Por otro lado, la semana pasada Trump ordenó a sus oficinas de la Casa Blanca cancelar las suscripciones de los periódicos The New York Times y The Washington Post, en respuesta a información crítica contra su gobierno.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, así como el de la Comisión de Libertad de Prensa, Roberto Rock, coincidieron en señalar que “esta es una nueva y peligrosa forma de estigmatización y descrédito de la prensa, que discrimina a los medios según sus criterios editoriales”.

Barnes, director general de The Gleaner, de Kingston, Jamaica, y Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, anotaron que con “esta actitud discriminatoria, así como con las amenazas e insultos que profieren contra medios y periodistas, se corre el riesgo de que incentiven acciones violentas contra la prensa”.

Esta semana, Bolsonaro también amenazó con quitarle la licencia de operación a TV Globo por “practicar un periodismo villano”, mientras el año pasado Trump amenazó con quitarle la licencia a NBC en represalia por informaciones críticas, anota el comunicado de la SIP.