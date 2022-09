Critican a Nodal por dedicarle a Cazzu la misma canción que a Belinda frente a miles de personas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO. – El cantante de música mexicana, Christian Nodal, vuelve a recibir críticas a través de las redes sociales por dedicarle a Cazzu, su nueva novia, una canción que le dedicó a Belinda, su ex con la que estaba comprometido y cuya relación terminó en febrero de este año.

El momento se vivió durante un concierto que ofreció el artista durante el fin de semana. Desde el escenario Nodal le expresó unas palabras a Cazzu antes de dedicarle “Eso y más”, de Joan Sebastián.

“Quiero dedicar esta canción se llama Eso y Más. ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida… Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, dijo Nodal desde el escenario en medio de los gritos de los asistentes a su show.

En las redes sociales no se hicieron esperar las reacciones a esta situación, pues como dice el cantante antes la había dedicado, y nada más y nada menos que a Belinda.

“Eso no se dice. Le falta para ser un caballero y si está dolido”, “Beli triunfando como siempre… ya que la olvide porque ella ni lo menciona”, “Me decepcionó. Ese niño no sabe que es amar.. Imagínate. Dice amar a Cazzu”, “Jajaja se parece aún cuate que conozco que les jura amor a todas”, “Típico comportamiento de un dolido”, “Siempre tiene que sacar a relucir el nombre de Belinda y ella ya ni en cuenta con él”, “Así dirá después que se arrepiente de dedicársela a Cazzu, una canción de amor solo se dedica una vez”, “¿y a cuántas mas se la va a dedicar?” son algunos de los mensajes que le han dejado a Nodal en una publicación de TikTok donde se observa lo sucedido.

