Critican a Eddy Herrera por “confundir” legalización del aborto voluntario con las tres causales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El destacado merenguero Eddy Herrera, ha sido fuertemente criticado en las redes sociales luego de dar su opinión sobre el aborto en las tres causales.

Herrera, durante una entrevista reveló que cuando la madre de su primera hija le contó que estaba embarazada este le insinuó que abortara porque “estaba muy joven y en la etapa más alta de mi carrera”, precisando con esto, que está en contra del aborto tras considerar que “abortar a un bebé es algo terrible”.

Tras lo dicho, diferentes personalidades a favor del aborto le han manifestado a “El Gigante del Merengue” como también se le conoce, a que primero se informe correctamente antes de dar una opinión “que nada tiene que ver con las tres causales”.

“Antes de emitir un juicio, para un tema de importancia nacional, infórmese de qué es lo que se discute: decidir cuando la vida de la niña o mujer está en riesgo, cuando el embarazo no va a dar vida y cuando es resultado de violación o incesto. ¿Sigue en desacuerdo?”, le escribió Nathalia Mármol, una de las principales activistas sociales que reclama que el aborto sea legalizado.

En ese sentido, el exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, le indicó al destacado merenguero que la circunstancia de su caso no tiene nada que ver con la lucha que se efectúa ahora para permitir la interrupción del embarazo en sus tres causales.

“Eddy Herrera está en contra de las tres cáusales porque le propuso a la madre de su primera hija abortar y ella no quiso. La vida de ella no estuvo en peligro, no había incompatibilidad con la vida y el embarazo no fue consecuencia de una violación. El jura que entiende”, expresó.

@Eddy_Herrera antes de emitir un juicio, para un tema de importancia nacional, infórmese de qué es lo que se discute: decidir cuando la vida de la niña o mujer está en riesgo, cuando el embarazo no va a dar vida y cuando es resultado de violación o incesto. ¿Sigue en desacuerdo? — Natalia Mármol (@natmarmol) March 21, 2021

Asimismo, el destacado abogado penalista Félix Portes le respondió lo siguiente: Una cosa es la legalización del Aborto para embarazos “no deseados”, y otra el aborto por una de las tres causales. ¡Explíquenselo!