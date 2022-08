Critican a Aleks Syntek por confesar no le gustan las mujeres operadas ni falsas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – El cantante mexicano Aleks Syntek, una vez más está envuelto en controversia. Esta vez el cantautor se vio envuelto en polémica por dar a conocer cómo le gustan las mujeres, algo que sin duda generó críticas en su contra. Y es que en su respuesta –en una entrevista– criticó a quienes no “lucen naturales”.

Fue en una reciente entrevista que dio para el podcast de Pedro Prieto, en donde Aleks Syntek la regó al responder una pregunta. Y es que el famoso explicó que para enamorarse de alguna mujer, ésta necesita contar con ciertas características.

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje; no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas. Que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, ¡híjole no! Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural”, aseveró el artista.

Aunque fue su opinión y muy sus gustos, en redes sociales los internautas reaccionaron de inmediato con múltiples comentarios en contra.

Lo tundieron con comentarios negativos por hablar sobre las mujeres ideales y de paso le recordaron algunos arreglitos que presuntamente él se ha hecho: “Ah, caray. Yo pensé que le gustaban los adolescentes”; “Jsjsjs a nadie nos gusta Alex , entonces todo bien”; “La pregunta es, él que ofrece?”; “Y él se puso pelo jaja”; “Me caía mejor cuando era pelón osea cuando era natural”; “El exigente”; “Lo bueno es que nadie se produce para un hombre”, se lee entre las reacciones.

Como era de esperarse sus declaraciones llegaron hasta la inmediatez de las redes sociales, quienes no perdonaron los comentarios despectivos hacia los cuerpos de las mujeres y su forma de pensar por parte del cantante mexicano de 52 años.

“Ya quítenle el micro al alex syntek, neta ese vrg se atreve a decir que le gustan ‘las mujeres naturales’ mijo cállese, que uste’ trae la greña falsa”. “Inclusión forzada es que quieran seguir metiendo a Alex Syntek después de su escándalo con el morrito británico de 16 años”. “¿Cómo que Alex Syntek no es gay?”. “Lo bueno es que a las mujeres no nos gusta Alex Syntek”, son algunas reacciones recuperadas vía Twitter.

Asimismo, diversos comentarios en contra de cantante fueron recordándole una de las controversias mediáticas más grandes que vivió cuando fue señalado en el 2018 por presuntamente haber acosado a un adolescente inglés conocido como “Lemon Brick” quien compartió supuestas conversaciones en las que el cantante mexicano le decía “cute”.

