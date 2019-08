Criticado centro para menores migrantes no acompañados en EEUU se queda vacío

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El criticado centro para menores inmigrantes no acompañados de Homestead (sur de Florida, EE.UU.) ya no tiene niños ingresados, señalaron este sábado fuentes oficiales.

Los menores que quedaban allí han sido reunificados con sus familias o alojados en otras instalaciones de tamaño menor a este centro situado 48 kilómetros al sur de Miami, que era el mayor del país para alojar a “Niños Extranjeros No Acompañados” (UAC, en inglés).

Una portavoz del Departamento de Servicios de Salud y Humanos del Gobierno, Evelyn Stauffer, confirmó en un comunicado que el centro de Homestead ha quedó vacío después de que varios medios publicaran hoy informaciones en ese sentido.

El llamado “albergue” de Homestead ha estado en el centro de la atención pública desde que fue abierto, en marzo de 2018.

Con capacidad para alojar a 3.200 menores a la vez y operado por una compañía privada, Comprehensive Health Services, propiedad de Caliburn International, fue cuestionado por organizaciones proinmigrantes y legisladores demócratas que lo visitaron en junio pasado y pidieron su cierre.

Se calcula que desde marzo de 2018 han estado allí más de 14.000 niños y adolescentes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular sin adultos que se ocuparan de ellos.

El pasado 30 de julio se supo por una congresista del centro de Florida, Anna Eskamani, que el Gobierno de Donald Trump estaba explorando la posibilidad de alquilar en un futuro propiedades estatales en Florida, Virginia y California como “refugio permanente” para los UAC.

Eskamani publicó el texto del correo electrónico en el que una oficina regional del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos explicó a los legisladores la idea y describió la emergencia que enfrenta su Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) por el “impredecible” flujo de menores.

Según el correo, la ORR, que gestiona los centros para menores, pidió a los legisladores una “evaluación exploratoria de propiedades vacantes” para posiblemente alquilarlas en un futuro como “refugio permanente” para UAC.

A fines de julio legisladores demócratas que visitaron las instalaciones del centro indicaron que la cantidad de niños que albergaba se redujo en gran manera en un periodo de tiempo muy corto.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) federal anunció en abril que el “Refugio Temporal de Homestead para Niños Extranjeros No Acompañados” (UAC), es decir, que cruzan solos la frontera sur, aumentó su capacidad total en 950 camas.