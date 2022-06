Cristóbal Marte: “Los seis millones que nos dio Miderec solo cubren los boletos aéreos” 

Comparte esta noticia

El almirante pide que se lleve a la inmortalidad a Mayo Sibilia

Por Nathalie Castillo Núñez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cristóbal Marte, presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales, defendió este jueves los 6 millones de pesos que el Ministerio de Deportes le asignó al conjunto femenino de voleibol que participa en la Liga de Naciones de la FIVB, un presupuesto que generó controversias.

“Los 6 millones de pesos solamente responden a 21 boletos aéreos, que costaron cada uno 285,714.28, que traducido a dólares cada boleto aéreo costó 5,138.75, ¿Tú sabes cuánto es eso para un boleto aéreo? Santo Domingo a Canadá, Canadá a Estados Unidos, Estados Unidos a Brasilia, de Brasilia a São Paulo, São Paulo a Brasilia, de Brasilia a Sofia, Bulgaria a Turquía, de Ankara a República Dominicana, ¿Tú te los encuentras caro? Contéstame si o no para seguir”, explicó Marte al ser entrevistado en el programa Diamante Deportivo, conducido por William Aish, Pedro Briceño, Bienvenido Carmona y Luis Rosario.

Agregó que “todos esos boletos fueron divididos en 7 etapas y es una responsabilidad del Estado y está previsto en la Constitución, apoyar el desarrollo del deporte y, la Liga de Naciones es una de las representaciones al país, ya que las jugadoras llevan en el pecho la bandera dominicana, no el nombre de Cristóbal Marte”.

Reveló que ha pagado de su propio bolsillo los boletos del equipo U19 masculino para la Copa Panamericana en Guatemala, el equipo femenino U21 a La Paz, Baja California para la Copa Panamericana y que ya pagó con meses de anticipación la próxima Copa en México. Además de eso, debe pagar bases de entrenamiento (cuestan 44 mil), alojamiento, alimentación, viáticos (57,378 dólares sin imprevistos), ya que el dirigente dijo en tono jocoso que no las puede poner a dormir en el Parque Independencia.

Explicó que no solo apoya al equipo femenino de mayores “a mí se me van 17 millones 832 pesos, en todos los boletos que yo tuve que comprar para todas las categorías, porque no es solamente las Reinas del Caribe, yo tengo que resolver la infantil, la juvenil, la sub23 y el equipo superior”, aseveró.

¿Mayo Sibilia merece ser exaltada al Pabellón de la Fama del deporte dominicano?

“¡Totalmente!”, respondió Marte. “Hace tiempo que debió ser inmortalizada. Todas las atletas de las Reinas del Caribe han pasado por las manos de esa prestigiosa entrenadora y exatleta, medalla de oro de los juegos Centroamericanos y del Caribe en el 1962 en Jamaica”, agregó.

Añadió que luego de Mayo, también debe ser inmortalizado el profesor Miguel Beato Cruz (F) -Miguelo-.

Relacionado